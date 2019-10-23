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Акция памяти жертв политических репрессий пройдет 30 октября в городах России

В столице мероприятия состоятся у мемориала "Стена скорби"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Общественная акция "Колокол памяти" пройдет 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, в Москве и других городах России. Об этом в среду сообщается на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

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В Москве акция состоится у мемориала жертвам политических репрессий "Стена скорби", где с 10 утра желающие смогут возложить цветы к монументу, зажечь свечи и почтить память жертв репрессий ударом в "Колокол памяти". Помимо этого, в семь часов вечера у монумента пройдет концерт.

В этом году акция памяти будет проходить во второй раз. В прошлом году к акции присоединились Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Челябинская, Свердловская и Магаданская области, а также Краснодарский край.

Дата 30 октября была официально объявлена Днем памяти жертв политических репрессий решением Верховного совета РСФСР 18 октября 1991 года. Она напоминает о событиях 30 октября 1974 года, когда политзаключенные мордовских и пермских лагерей объявили голодовку в знак протеста против политических репрессий в Советском Союзе и провозгласили День политзаключенного в СССР.

Два года назад, 30 октября в центре Москвы был открыт монумент "Стена скорби".

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