Акция памяти жертв политических репрессий пройдет 30 октября в городах России

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Общественная акция "Колокол памяти" пройдет 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, в Москве и других городах России. Об этом в среду сообщается на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

В Москве акция состоится у мемориала жертвам политических репрессий "Стена скорби", где с 10 утра желающие смогут возложить цветы к монументу, зажечь свечи и почтить память жертв репрессий ударом в "Колокол памяти". Помимо этого, в семь часов вечера у монумента пройдет концерт.

В этом году акция памяти будет проходить во второй раз. В прошлом году к акции присоединились Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Челябинская, Свердловская и Магаданская области, а также Краснодарский край.

Дата 30 октября была официально объявлена Днем памяти жертв политических репрессий решением Верховного совета РСФСР 18 октября 1991 года. Она напоминает о событиях 30 октября 1974 года, когда политзаключенные мордовских и пермских лагерей объявили голодовку в знак протеста против политических репрессий в Советском Союзе и провозгласили День политзаключенного в СССР.

Два года назад, 30 октября в центре Москвы был открыт монумент "Стена скорби".