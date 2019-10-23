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Российский союз христиан веры евангельской создаст службу охраны для церквей в Москве

В РОСХВЕ сообщили, что решение поддержали в Генпрокуратуре

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Российский объединенный союз христиан веры евангельской (РОСХВЕ) создаст частное охранное предприятие (ЧОП), которое будет обеспечивать охрану зданий пятидесятнических церквей в Москве в связи с требованиями законодательства. Об этом член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ, начальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховскоий заявил на Большом соборе РОСХВЕ в среду.

"По закону мы должны приглашать ЧОП, подписывать с ними договоры. Мы создадим у всех евангельских протестантских церквей, у которых есть здания в Москве, свой ЧОП. Мы провели переговоры в Генпрокуратуре, и нас поддержали, закон это позволяет. При этом те, кто работал у нас, останутся работать", - сказал Ряховский.

25 марта 2015 года правительство приняло постановление, которое устанавливает порядок организации и проведения работ по антитеррористической защищенности в местах массового скопления людей.

Большой собор является высшим руководящим органом РОСХВЕ, который уполномочен на избрание начальствующего епископа. Он собирается раз в четыре года, в 2019 году он проходит в московской церкви "Благая весть".

РОСХВЕ - это крупнейшее в России протестантское объединение. В его состав, согласно сайту объединения, входит 30 централизованных религиозных организаций. Кроме того, в нем состоят более 1,3 тыс. местных религиозных организаций, зарегистрированных Минюстом, и более тысячи незарегистрированных религиозных групп. Свою историю в России ведет с начала XX века. В современном виде РОСХВЕ существует с 1997 года, когда существовавший ранее Российский союз христиан веры евангельской "Церковь Божия" после вхождения в него родственных церквей, ассоциаций и объединений был переименован в РОСХВЕ. Его председателем (впоследствии - начальствующим епископом) был избран Ряховский.

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Россия
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