Глава Агентства стратегических инициатив призвала женщин участвовать в "Лидерах России"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Руководитель Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева обратилась к женщинам с призывом подавать заявки на участие в конкурсе управленцев "Лидеры России".

"У меня была встреча с девушками - победительницами конкурса "Лидеры России". Что отличает их от остальных? Они не побоялись показать себя, бросить вызов себе и окружающим, прыгнуть выше головы и победить. Каждая из вас может быть следующей", - написала Чупшева в среду на странице АСИ в Facebook.

Она отметила, что в обществе существует множество стереотипов, касающихся женщин, например, о том, что она не должна больше зарабатывать, что невозможно совмещать семью и карьеру. "К сожалению, все эти стереотипы настолько глубоко укоренились, что женщины часто, даже будучи сильнее и талантливее, остаются на вторых ролях, недооценивают себя, соглашаются на худшие условия, только потому что где-то в глубине души сомневаются в своих силах", - подчеркнула глава АСИ.

По ее мнению, женщинам следует "поверить в себя, стать смелее и идти вперед". "Лидером быть не страшно и не странно. Можно и нужно развеивать стереотипы. Мы можем руководить, можем создавать, можем быть одновременно красивыми и успешными, можем зарабатывать больше, мы можем все. Надо только начать. Прямо сейчас", - резюмировала Чупшева.

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека. Второй конкурс "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран, в финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями. Доля заявок, поданных женщинами на первый и второй конкурс, составила около 15%.

4 октября начался прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России", регистрация продлится до 27 октября включительно. Победители проекта, как ожидается, будут названы в марте - апреле 2020 года.