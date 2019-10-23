В центре Петербурга появятся шесть зеленых зон взамен участка для судебного квартала

САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга обустроят в Центральном районе города шесть новых зеленых зон площадью 3,6 га в качестве компенсации за участок в 2,8 га, отведенный на Смольнинской набережной для строительства судебного квартала, сообщил в среду представитель городского правительства в парламенте Юрий Шестериков на заседании законодательного собрания Петербурга.

Законодательное собрание приняло в среду в двух чтениях предложенные губернатором поправки в закон о зеленых насаждениях, обсудив компенсационные меры по озеленению Центрального района за изъятие из реестра участка для строительства судебного квартала.

"В период подготовки к представлению закона проведена большая совместная работа постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам законодательного собрания и комитетом по контролю за использованием имущества Санкт-Петербурга, и результатом этой работы стало выделение шести участков зеленых насаждений в Центральном районе Петербурга общей площадью более 3,5 га, которые будут компенсацией взамен предоставляемой территории площадью 2,85 га", - сказал Шестериков.

Он отметил, что участок на Смольнинской набережной, который предоставляется под судебный квартал, исторически запланирована для строительства развязки проектируемого тоннеля под Невой согласно Генплану. Возможность возвращения к этому транспортному проекту будет учтена при проектировании судебного квартала.

Озеленение центра города

Как сообщили ТАСС в пресс-службе городского правительства, служба благоустройства уже представила свои варианты создания новых зеленых зон в Центральном районе - это бульвары на улице Черняховского, на Синопской набережной у Большеохтинского моста, на набережной Обводного канала в районе Кременчугской улицы, на Воскресенской набережной, на Захарьевской улице и безымянный сквер у моста Александра Невского. "Все они сейчас не входят в перечень территорий зеленых насаждений общего пользования", - уточнили в пресс-службе Смольного. Здоровые деревья, которые растут на участке будущего судебного квартала, будут бережно перенесены в другие места, добавили в пресс-службе.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее сообщил, что процедуры по оформлению нового участка для размещения комплекса зданий Верховного суда планируется завершить до 1 декабря.

Перенос строительства судебного квартала с набережной Малой Невы напротив Васильевского острова связан с планами создания в этом месте арт-парка. В судебном квартале на Смольнинской набережной планируется построить объекты Верховного суда и жилье для судей.