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Минздрав Карелии: забастовка не повлияла на время приезда скорой помощи в Петрозаводске

По данным министерства, горожане не жаловались на несвоевременное оказание им медицинской помощи

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Бригады врачей скорой помощи в Петрозаводске своевременно оказывают помощь жителям города, несмотря на продолжающуюся "итальянскую забастовку" сотрудников из-за низких заработных плат и сокращения численности работающих бригад. Об этом сообщили в среду журналистам в республиканском Минздраве.

"Скорую помощь жителям Петрозаводска оказывают своевременно. Время доезда [до места вызова] скорой помощи соответствует нормативам", - говорится в сообщении. Согласно нормативным документам Минздрава России, время прибытия скорой помощи не может превышать 20 минут, однако в регионах его могут скорректировать с учетом "транспортной доступности, плотности населения, а также климатических и географических особенностей".

При этом в республиканском Минздраве отметили, что в больнице скорой медицинской помощи Петрозаводска произошло сокращение числа бригад. Так, во вторник днем работали 13 бригад, в то время как обычно должны были выходить на работу 19. "Число бригад уменьшилось из-за того, что часть сотрудников вышла на больничный. Кроме того, в этой смене работали сотрудники, участвующие в "итальянской забастовке", а одним из их требований является работа в полностью укомплектованных бригадах. Соответственно, отправить на вызов только одного специалиста из числа забастовщиков не представлялось возможным", - отметили в Минздраве региона.

"Несмотря на уменьшение числа бригад в дневной смене, жалоб от населения о несвоевременном оказании помощи 22 октября не поступало", - добавили в Минздраве. Медики совершили 277 выездов. В среду днем в больнице скорой помощи на дежурство вышли вновь 13 полных бригад и четыре неполных. "В неполных бригадах работают в том числе два фельдшера, принявшие решение отказаться от итальянской забастовки", - отметили в Минздраве Карелии.

С 15 сентября 38 фельдшеров и 37 водителей станции скорой медицинской помощи начали так называемую итальянскую забастовку из-за низких зарплат. Сотрудники отказались от сверхурочной работы и выполняют свои обязанности только в пределах одной оплачиваемой ставки. Для прекращения стачки бастующие требовали довести уровень зарплат до среднего в регионе по показателям Карелиястата - примерно 41 тыс. рублей. В настоящее время, по их словам, они получают 18-24 тыс. рублей.

В больнице скорой медицинской помощи Петрозаводска подтверждали нехватку персонала в учреждении, а власти республики позже создали рабочую группу для создания в Карелии единого центра скорой медицинской помощи, что позволит увеличить объем финансирования и повысить эффективность работы медиков. Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, в состав центра планируют включить все станции скорой помощи, территориальный центр медицины катастроф, а также создать в нем единый диспетчерский центр.

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РоссияКарелия
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