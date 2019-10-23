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Акция "Географический диктант" пройдет в Железноводске 27 октября

По данным пресс-службы, задания диктанта поделены на четыре варианта, на решение тестов дается 45 минут

ПЯТИГОРСК, 23 октября. /ТАСС/. Акция "Географический диктант", проводимая в целях популяризации географических знаний, пройдет в Железноводске (Ставропольский край) 27 октября. Об этом в среду сообщила пресс-служба горадминистрации.

"В Железноводске географический диктант пройдет на 9 площадках. 27 октября в 12.00 мск к всемирной образовательной акции подключатся все учебные заведения городского округа", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, задания диктанта поделены на 4 варианта, на решение тестов дается 45 минут.

1 ноября Железноводск напишет большой этнографический диктант вместе с заслуженной артисткой России Аликой Смеховой. Образовательная акция пройдет на базе городского Дворца культуры.

Акция "Географический диктант" проводится с 2015 года, в 2017 году она стала международной. В прошлом году диктант провели в 97 странах мира, участниками акции стали более 257 тыс. человек, еще 119 тыс. проверили свои знания онлайн. Всего за годы проведения акции в ней приняли участие около 900 тыс. человек.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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