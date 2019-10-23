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Володин выступил против наказания депутатов, пропустивших заседание Думы по бюджету

Ранее спикер Госдумы заявил, что отсутствие без уважительной причины ряда депутатов говорит об их нежелании исполнять свои полномочия

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы не поддержал идею о привлечении к ответственности депутатов, пропустивших заседание нижней палаты в среду, на котором в первом чтении рассматривался проект трехлетнего федерального бюджета.

"Репрессивная ваша модель, которую представители СМИ продвигают, наносит большой ущерб нашей демократии", - отреагировал Володин на вопрос журналиста о возможном наказании депутатов, отсутствовавших на заседании. "Не надо здесь дубиной махать (наказывать - прим. ТАСС), - призвал он. - Политическая культура в основе должна лежать, ответственное отношение к кадрам".

"Когда депутаты увидят, что они пропустили… какой итог тех решений, которые без них состоялись, они уже при рассмотрении бюджета во втором чтении сами придут в зал, займут места, и, возможно, заранее изучат предмет и будут отстаивать интересы своих граждан", - считает Володин.

Он отметил, что причины отсутствия депутатов могут быть разные. "Мы же с вами не знаем, почему депутат отсутствует. Кто-то болеет, возможно, у него есть справка. У кого-то какие-то были дела, - пояснил он. - Думаю, что объяснения во фракциях состоятся. Но выносить это [наказание] во главу угла неверно".

Ранее в ходе заседания Володин заявил, что отсутствие без уважительной причины ряда депутатов говорит об их нежелании исполнять свои полномочия.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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