Володин выступил против наказания депутатов, пропустивших заседание Думы по бюджету

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы не поддержал идею о привлечении к ответственности депутатов, пропустивших заседание нижней палаты в среду, на котором в первом чтении рассматривался проект трехлетнего федерального бюджета.

"Репрессивная ваша модель, которую представители СМИ продвигают, наносит большой ущерб нашей демократии", - отреагировал Володин на вопрос журналиста о возможном наказании депутатов, отсутствовавших на заседании. "Не надо здесь дубиной махать (наказывать - прим. ТАСС), - призвал он. - Политическая культура в основе должна лежать, ответственное отношение к кадрам".

"Когда депутаты увидят, что они пропустили… какой итог тех решений, которые без них состоялись, они уже при рассмотрении бюджета во втором чтении сами придут в зал, займут места, и, возможно, заранее изучат предмет и будут отстаивать интересы своих граждан", - считает Володин.

Он отметил, что причины отсутствия депутатов могут быть разные. "Мы же с вами не знаем, почему депутат отсутствует. Кто-то болеет, возможно, у него есть справка. У кого-то какие-то были дела, - пояснил он. - Думаю, что объяснения во фракциях состоятся. Но выносить это [наказание] во главу угла неверно".

Ранее в ходе заседания Володин заявил, что отсутствие без уважительной причины ряда депутатов говорит об их нежелании исполнять свои полномочия.