ФСБ хочет внедрить автоматические кабины для проверки биометрических документов на границе

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Пограничная службы ФСБ России хочет внедрить автоматические кабины для пропуска граждан по биометрическим документам в аэропортах. Как сообщил сотрудник погранслужбы Руслан Женетль на конференции в рамках международной выставки "Интерполитех", сейчас два образца таких систем тестируют в Шереметьево.

"Нами введено специальное программное обеспечение, позволяющее осуществлять контроль лиц, пересекающих границу по документам, выполненным в электронном виде. Дальнейшим развитием системы мы видим создание автоматических систем погранконтроля. В настоящее время нами организованы и проведены испытания, идет доработка двух опытных образцов автоматических кабин, предназначенных для пропуска граждан РФ по биометрическим документам, на базе отряда погранконтроля Шереметьево", - сказал Женетль.

По его словам, ранние образцы таких кабин не были достаточно надежными по показателям пропуска-непропуска граждан, в связи с чем вырабатывались соответствующие требования. "И в настоящее время по инициативным разработкам двух фирм кабины были созданы и в настоящее время, можно сказать, уже на завершающем этапе у нас системы. Мы ожидаем к концу - началу следующего года подготовки приказа о принятии [их] на вооружение", - сообщил Женетль.

Сотрудник погранслужбы отметил, что следующим этапом развития этих систем будет создание специального программного автоматического комплекса, который будет собирать биометрические данные иностранных граждан, по их желанию. "То есть, в начале мы будем принимать их биометрические данные, хранить, и при следующем прибытии в РФ планируем использовать автоматические кабины для их пропуска", - пояснил он.

Одна из составляющих частей автоматических систем паспортного контроля - это мобильные средства. Погранслужба также планирует в ближайшее время организовать испытания соответствующих изделий. "Чем эти средства нам важны: в преддверии подготовки к вводу единой электронной визы с 2021 года для иностранных граждан эти средства должны также позволять хранить в себе эту информацию и позволять контролеру в нестационарных условиях выявлять наличие этих электронных виз у их владельца либо их отсутствие", - сказал сотрудник погранслужбы.