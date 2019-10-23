Всероссийская онлайн-конференция "Цифра: инвестиции в педагога" пройдет 5 ноября

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Четвертая Всероссийская ежегодная онлайн-конференция "Цифра: инвестиции в педагога" состоится 5 ноября, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе корпорации "Российский учебник", которая выступает организатором мероприятия в партнерстве с цифровым образовательным ресурсом "ЯКласс" и онлайн-школой "Фоксфорд".

"Принять участие в мероприятии можно на официальном сайте учитель.club, участники онлайн-конференции обсудят развитие профессионального мастерства педагогов в условиях формирования цифровой среды школ", - заявили в корпорации.

В числе экспертов, в частности, выступят представители Microsoft, Яндекс.Лицей, Intel, НИУ ВШЭ. Спикеры в прямом эфире расскажут, что важно знать учителям, директорам школ и ученикам о цифровой безопасности, для чего нужно развивать эмоциональный интеллект и личностный потенциал ребенка, как с помощью игровых технологий можно научить детей понимать термины без заучивания и многое другое.

"Мы видим, как с каждым годом число учителей и директоров школ, участвующих в онлайн-конференции "Цифра" неумолимо растет: в 2018 году мероприятие охватило свыше 42 тысяч участников. В этом году конференция объединит внушительный состав экспертов и педагогов, чтобы совместно разобраться в современных образовательных ресурсах и подобрать оптимальные решения для работы учителей в условиях развития цифровой среды", - рассказала директор по цифровым коммуникациям корпорации "Российский учебник" Екатерина Латыпова.