Власти Ставрополья в 2020 году запустят проект по ремонту детских лагерей

СТАВРОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края в 2020 году запустят пятилетний проект по ремонту и реконструкции детских загородных лагерей. Первый капитальный ремонт запланирован в детском лагере в Благодарненском городском округе, сообщила в среду на заседании краевого правительства министр финансов края Лариса Калинченко.

"В 2020 году предлагается предоставление субсидии Благодарненскому городскому округу, у них хороший загородный лагерь, чтобы привести его в порядок. Задача, как обозначил губернатор края, - в течение пяти лет все загородные лагеря Ставропольского края обеспечить нормальными условиями для отдыха и оздоровления детей", - сказала она при обсуждении проекта бюджета на 2020 год и плановый период.

Детский оздоровительный лагерь был построен в Благодарненском городском округе в 1957 году, капитальный ремонт в нем никогда не проводился. Единовременно лагерь может принять около 250 детей в возрасте от 6 до 17 лет.

Вопрос ремонта загородных лагерей в середине сентября 2019 года обсуждали краевые депутаты. На заседании думского комитета замминистра образования края Галина Зубенко сообщила, что на капитальный ремонт действующих лагерей региона требуется более 220 млн рублей. Летом 2019 года на Ставрополье детей приняли 22 загородных лагеря.

Ранее в Агентстве стратегических инициатив (АСИ) сообщали, что в адрес Министерства экономического развития РФ были направлены предложения по строительству и реконструкции заброшенных детских лагерей с помощью государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессионных соглашений. В соответствии с планом мероприятий АСИ к концу 2020 года предполагается разработать федеральный проект по развитию отрасли детского отдыха и модернизации инфраструктуры этой сферы. Планируется, что к 2024 году в реализации программы будут участвовать 40 регионов страны.