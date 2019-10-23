Суд в Москве продлил арест главе департамента информтехнологий МВД Александрову

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил до 25 января срок ареста главе департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России Александру Александрову, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить до 25 января срок содержания под стражей Александрову", - огласила судья Юлия Сафина.

Александров проходит по делу гендиректора компании "Т-Платформы" Всеволода Опанасенко. Срок его ареста продлен до той же даты. Прокуратура просила суд заменить обвиняемым меру пресечения на домашний арест.

"Т-Платформы" - ведущий разработчик вычислительной техники. В 2018 году компания заключила с МВД контракт на поставку для нужд ведомства 7,511 тыс. компьютеров "Байкал-Т - 1" на сумму 286 млн рублей. 24 марта СК возбудил уголовное дело в отношении Опанасенко и Александрова. Бизнесмену предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями").

По версии следствия, Опанасенко решил получить преимущественные условия при проведении МВД торгов и заключении госконтракта на поставку оборудования вне зависимости от наличия потребности на него в ведомстве. Для этого, как полагают следователи, бизнесмен склонил к участию в преступлении Александрова. Фигуранты дела содержатся в СИЗО, вину не признают.

Об освобождении предпринимателя просили ранее сопредседатель Центра общественных процедур "Бизнес против коррупции" Анатолий Кучерена, глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи, уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов.