Меню для рабочего завтрака на саммите Россия - Африка представили на разных языках

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Оладьи с черной икрой и филе ягненка с пюре из нута и соусом из перца будут в меню участников рабочего завтрака президента РФ Владимира Путина и руководителей региональных организаций Африки.

Также в меню значится салат из морепродуктов, суп из копченых томатов, палтус с чечевицей и соусом из сыра, щербет из малины и мороженое из какао.

Меню для участников представлено на разных языках.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций.