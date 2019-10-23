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В Бухаресте открылась выставка к 75-летию освобождения Румынии от нацистской оккупации

Посол России в Румынии Валерий Кузьмин напомнил, что в боях на территории страны погибли почти 70 тыс. советских воинов

БУХАРЕСТ, 23 октября. /ТАСС/. Выставка "Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют", приуроченная к 75-летию освобождения Красной армией стран Европы от нацистской оккупации, открылась в среду в гостинице Marshall Garden в румынской столице.

Организаторы - Российское историческое общество и фонд "История Отечества". Проект реализован Государственным центральным музеем современной истории России. Материалы для экспозиции, многие из которых хранились под грифом "Совершенно секретно", предоставлены рядом российских государственных архивов.

Это - вторая в серии из 21 выставки, которые показываются в странах, освобожденных Красной армией от нацистской оккупации во время Второй мировой войны. Первая прошла в сентябре в Софии (Болгария).

"Экспозиция открывается по случаю знаменательной исторической даты, - сказал посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин. - 25 октября исполняется 75 лет со дня полного освобождения территории Румынии от оккупации гитлеровской Германией и хортистской Венгрией". Дипломат напомнил, что в боях на территории страны погибли почти 70 тыс. советских воинов. "В России и Румынии ведется корректная и уважительная военно-мемориальная работа по взаимному уходу за захоронениями солдат, - сказал он. - В России это ценят".

О чем рассказывает выставка

Документы и фотографии рассказывают об освобождении Румынии от немецко-фашистских захватчиков после успешной Ясско-Кишиневской операции. В фотокопии постановления Государственного комитета обороны от 10 апреля 1944 года можно прочитать, что "Красная Армия вошла в пределы Румынии, не преследуя целей приобретения какой-либо части румынской территории или изменения существующего в Румынии общественного строя".

В экспозиции - приказ по 53-й армии о "запрещении изъятия продовольствия, скота, имущества, горючего и вооружения у румынских частей", а также "бездокументного изъятия продовольствия у частных лиц". Подчеркивается, что нарушители запрета будут судимы по законам военного времени. Показано письмо патриарха Румынии Никодима, в котором выражается признательность частям Красной Армии за заботу о румынских православных монастырях.

На фотографиях можно видеть, как жители Бухареста и других городов Румынии приветствуют проходящие части Красной Армии. "Основная масса населения Румынии окончание войны с Советским Союзом встретила с большим облегчением, как давно ожидаемое событие", - указывается в политдонесении политического отдела 53-й армии.

Среди представленных материалов - фотокопия сообщения ТАСС, в котором излагается "Справка об условиях перемирия с Румынией, предложенных Советским Правительством в апреле 1944 года", а также "Окна ТАСС" под названиями "Добьем фашистского зверя в его берлоге" и "В горах Трансильвании". Также показан проект "Указа Президиума Верховного Совета СССР о награждении короля Румынии Михая 1 орденом "Победа".

Попытки установить мировое господство всегда в истории заканчивались трагически

"Еще несколько лет назад люди не могли себе представить, что историческая память народов будет подвергаться такому искажающему воздействию, - сказал в интервью ТАСС член Президиума Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский. - И поэтому мы видим свою задачу в том, чтобы делиться своей памятью с нашими соседями. Речь не идет о каких-то менторских тональностях, мы не хотим заставить их думать по-другому. Эти выставки для стран Восточной Европы подготовлены с большим уважением к истории народов, которые стали жертвами событий в Европе того периода".

"В 1944-1945 годы Советская Армия выполняла в Восточной Европе задачу окончательного разгрома войск агрессора. И советский солдат, который на пути к Румынии прошел по разоренной территории, был свидетелем зверств, которые творили у нас оккупанты, вел себя в стране в целом очень достойно, - подчеркнул собеседник агентства. - Когда во время войны армия вступает в страну, которая воевала против нас, естественно, возможны всякие эксцессы, и они были, но при этом ясно, что это не было политикой командования, которое жестко с этим боролось".

"Не следует оценивать события прошлого исключительно с позиций сегодняшнего дня, возлагать ответственность за то, что происходит сегодня, на тех, кто действовал много лет назад совсем в других обстоятельствах, - подчеркнул Могилевский. - Нужно помнить, что попытки установить мировое господство всегда в истории заканчивались трагически, и нужно, конечно, помнить о людях, которые отдали жизнь за правое дело".

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