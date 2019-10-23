В Чечне объяснили невысокий отток жителей Грозного возможностями самореализации в регионе

ГРОЗНЫЙ, 23 октября. /ТАСС/. Невысокий уровень миграционных процессов в молодежной среде города Грозного объясняется возможностью самореализации в регионе и особенностями чеченского менталитета. Об этом ТАСС рассказал председатель совета при главе Чечни по развитию гражданского общества и защите прав человека Тимур Алиев.

Ранее эксперты Финансового университета при правительстве РФ назвали Грозный в числе городов, из которых молодежь не готова уезжать.

"Это объясняется проводимой республиканскими властями государственной молодежной политикой, которая направлена не только на занятость молодежи, но и на ее воспитание. У молодежи внутри самой республики существует масса возможностей для самореализации. Это участие в различных молодежных организациях с последующим карьерным ростом, занятия спортом, светское и духовное образование, возможность самовыражаться в изобразительном искусстве, литературе, танцах и хореографии", - отметил собеседник ТАСС.

По его словам, в регионе даже для молодых людей, не получивших образования, всегда есть возможность трудоустроиться на многочисленных стройках и с течением времени стать профессионалами в той или иной специальности.

"Второй фактор невысокого уровня миграционных процессов - особенности чеченского менталитета и традиционность чеченской молодежи, привязанной к своей родине. Даже выезжая из республики, чеченцы не "обрубают родные корни" и непременно возвращаются в Чечню", - рассказал Алиев.