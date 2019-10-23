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В Петербурге открыли воссозданный надгробный памятник юристу и дипломату Федору Мартенсу

Торжественную церемонию приурочили к 110-летию со дня смерти Мартенса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Воссозданное надгробие с памятником российскому юристу-международнику и дипломату Федору Мартенсу открыли в среду на Волковском лютеранском кладбище Санкт-Петербурга, передает корреспондент ТАСС. Торжественную церемонию приурочили к 110-летию со дня смерти Мартенса.

"Открытием восстановленного памятника мы начинаем череду мероприятий по увековечиванию памяти великого юриста, дипломата. Впереди у нас еще работа <…> по установлению мемориальной доски на здании бывшего министерства иностранных дел, на которой будут обозначены годы его служения в [ведомстве]. Также мы вышли с инициативой в Министерстве иностранных дел о ведомственной медали имени Мартенса, которая будет вручаться юристам-международникам", - сказал на церемонии представитель Министерства иностранных дел РФ в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов.

Памятник на месте захоронения Мартенса был утрачен много лет назад, о его местонахождении не осталось никаких свидетельств. Сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета, профессором которого являлся Мартенс, много лет пытались найти возможность установить памятный знак на месте его захоронения и впоследствии обратились за поддержкой в представительство МИД РФ. Помощь в осуществлении проекта оказал благотворительный фонд имени Грачьи Погосяна.

Фридрих-Фромгольд (Федор Федорович) Мартенс родился в 1845 году в городе Пернове Лифляндской губернии (ныне Пярну, Эстония). Обучался на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета, впоследствии он стал профессором кафедры международного права этого университета. В 1869 году был принят на службу в Министерство иностранных дел, с 1878 года - чиновник особых поручений при государственном канцлере князе Александре Горчакове, с 1881 года - непременный член Совета МИД, активно участвовал в теоретической разработке проблем международного права в рамках интернациональных конгрессов и форумов, в практическом решении вопросов мировой политики. Составил проект международной конвенции, предусматривавший подробную регламентацию прав воюющих сторон в отношении друг друга и частных лиц.

Мартенс является автором исследования "Современное международное право цивилизованных народов", сыгравшего важную роль в формировании науки международного права в конце XIX - начале XX веков и переведенного на 7 иностранных языков.

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