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Суд заменил экс-главе тульского ГУ МЧС реальный срок на условный и вернул звание генерала

Ришат Нуртдинов получил наказание за превышение должностных полномочий с суммой ущерба в 20 млн рублей

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд рассмотрел апелляцию на приговор экс-начальнику Главного управления МЧС России по Тульской области Ришату Нуртдинову, которому Тульский гарнизонный военный суд назначил четыре года колонии общего режима. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Второго Западного окружного военного суда в среду.

"Приговор был изменен. Срок, назначенный Тульским гарнизонным судом (четыре года), мы решили считать условным с испытательным сроком два года. Также мы исключили из приговора указание о лишении подсудимого воинского звания генерал-майора. В остальном без изменений", - сказали в пресс-службе.

Тульский гарнизонный военный суд в июне признал бывшего начальника Главного управления МЧС по Тульской области Нуртдинова виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к четырем годам заключения. Также Нуртдинов был лишен звания генерала.

Бывший начальник регионального управления МЧС обвинялся в нарушениях, связанных с закупками и установкой камер видеонаблюдения в школах, на городских улицах и объектах ЖКХ в 2011-2012 годах. Следователи установили, что в документации не были прописаны жесткие требования к программному обеспечению и самой технике, поэтому система давала сбои.

Общая сумма ущерба, по первоначальным оценкам, превышала 68,4 млн рублей, но в процессе судебного разбирательства была снижена до 20 млн рублей.

Теги
РоссияТульская область
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