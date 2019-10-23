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Эксперты: проект по поступлению в вузы РФ онлайн повысит доступность высшего образования

Участие в пилотном проекте примет Московский физико-технический институт. Ректор МФТИ Николай Кудрявцев считает, что этот суперсервис значительно упрощает для абитуриентов механизм подачи документов
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Комплекс цифровых госуслуг, или так называемый суперсервис "Поступление в вуз онлайн", сделает высшее образование в России более доступным и повысит мобильность абитуриентов. Проект упростит процедуру подачи документов в университет, сократит временные и транспортные издержки, а также позволит поступающим вовремя скорректировать свою образовательную траекторию, считают опрошенные ТАСС ректоры российских вузов.

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее на пленарном заседании форума "Открытые инновации" в Сколково сообщил, что в России появится система, с помощью которой в отечественные вузы можно будет поступать онлайн, для участия в проекте уже отобрано более полусотни университетов. Как сообщили ТАСС в Минобрнауки России, тестирование суперсервиса начнется в 2020 году.

Упрощение системы

"Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" вошел в число вузов, отобранных для участия в пилотном запуске суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" в рамках приемной кампании 2020 года. Проект, инициированный Минобрнауки, направлен на повышение доступности и качества образования для школьников из всех регионов России", - сообщила ректор вуза Алевтина Черникова. По ее словам, сервис подразумевает полное электронное взаимодействие через единый портал госуслуг: подачу документов, консультации с приемной комиссией и зачисление в университет.

Суперсервис станет для НИТУ "МИСиС" логичным продолжением цифровизации приемной кампании, которую университет начал еще в 2015 году. "По итогам приемной кампании 2019 года 93% абитуриентов воспользовались возможностью подать документы через личный кабинет на сайте вуза <…> Полная автоматизация подачи документов позволяет не допускать очередей, даже в самый разгар приемной кампании, ожидание составляет не более 15-20 минут", - добавила Черникова.

Участие в пилотном проекте также примет Московский физико-технический институт. Как отметил ректор МФТИ Николай Кудрявцев, суперсервис значительно упрощает для абитуриентов механизм подачи документов.

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"С 2020 года прием заявлений на участие в конкурсе будет осуществляться по всем уровням образования через личный кабинет абитуриента. Таким образом, проходящим по конкурсу останется лишь прислать или принести только согласие на зачисление и оригинал документа об образовании. Это существенно упрощает поступление для абитуриентов из регионов и других стран. Подключение к порталу госуслуг дополнит нашу систему и расширит возможности для выпускников российских школ", - сказал Кудрявцев.

Форсирование процесса

По словам ректора Уральского федерального университета Виктора Кокшарова, сегодня абитуриенты все активнее пользуются цифровыми возможностями. Так, в 2019 году более 90% заявлений в УрФУ были приняты с использованием электронного личного кабинета.

"Мы рассчитываем, что новый сервис поможет привлечь в университет больше талантливых первокурсников - унифицированная форма ускорит и упростит процесс подачи документов. Удобно, что абитуриенты смогут подать копии документов, не прибегая к помощи почтовых операторов и не приходя в вуз лично", - рассказал Кокшаров.

Он отметил, что цель вуза - в ближайшие годы сделать цифровизированный университет, в котором цифровая платформа будет "полноценным помощником в образовательной траектории, проектной работе и повседневных задачах студентов".

"Сокращение времени на оформление документов, отсутствие необходимости приезжать в вуз, особенно если речь идет об иногородних студентах, возможность из любой точки земного шара выйти в интернет и подать документы - общемировой тренд, и Россия уверенно идет к такому уровню сервиса", - считает ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, академик РАН Андрей Рудской.

СПбПУ также участвует в тестировании сервиса, а вопросы ускорения и упрощения процедуры поступления находятся на особом контроле в вузе. "На наш взгляд, внедрение такого сервиса необходимо и полезно, поскольку не только упрощает подачу заявлений, экономит массу времени, нервов и затрат, но и позволяет в динамике оценить свои шансы на поступление", - подчеркнул ректор.

Снижение стресса

"Суперсервис, разрабатываемый Минобрнауки, призван облегчить эмоционально сложный процесс поступления в вузы и помочь абитуриентам оценить свои возможности при поступлении в тот или иной вуз и при необходимости вовремя скорректировать свою образовательную территорию", - считает ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский. По его словам, в ТГУ уже несколько лет используется технология Big Data при рекрутинге абитуриентов, а также ведется прием документов онлайн, и молодежь это только приветствует.

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Ректор Университета ИТМО Владимир Васильев отмечает, что его вуз участвует в тестировании, однако говорить о плюсах системы можно уже сегодня, поскольку в университете несколько лет принимаются документы в электронной форме, но через собственную информационную систему. "[Это] избавляет абитуриентов от необходимости отправлять документы по обычной почте и позволяет им максимально быстро получить подтверждение приема документов", - сообщил Васильев.

Кроме того, все абитуриенты в режиме реального времени видят статус рассмотрения своего заявления и могут оценить собственные шансы на поступление в ИТМО с помощью специальной онлайн-системы рекомендаций.

"Единственным минусом подобной системы [суперсервиса] нам представляется отсутствие у абитуриентов возможности получить личную консультацию по поводу тех или иных образовательных программ", - добавил Васильев.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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