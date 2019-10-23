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В Вологодской области расширили действие программы "Земельный сертификат"

Ранее многодетные семьи с помощью сертификата могли приобрести жилье только у компаний-застройщиков

ВОЛОГДА, 23 октября. /ТАСС/. Многодетные семьи Вологодской области смогут использовать земельные сертификаты при покупке жилья на вторичном рынке у физических лиц. Соответствующий закон приняли в среду депутаты Законодательного собрания региона.

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"Сегодня мы приняли закон, согласно которому многодетные семьи смогут использовать земельный сертификат для покупки жилья у физических лиц. Мы считаем, что пробелы в законодательстве, которые были, и те проблемы, с которыми к нам обращались вологжане, этим законом мы устранили", - прокомментировал журналистам принятое решение председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко.

Ранее жители региона могли использовать земельные сертификаты в качестве первоначального взноса при оформлении кредита на покупку дома или квартиры на первичном рынке, у компаний-застройщиков. Вторичный рынок жилья часто с более доступным квартирами был недоступен для многодетных семей с земельными сертификатами.

Земельные сертификаты выдаются в Вологодской области с начала 2019 года как альтернатива бесплатным земельным участкам, которые нужны не всем многодетным. Получив землю без коммуникаций, многие семьи их перепродавали. По земельному сертификату семьи получают выплату в 224 тыс. рублей - такова кадастровая стоимость 10 соток земли в Вологодской области. Эти деньги можно направить на покупку участка в удобном месте, на строительство или покупку жилья, на погашение ипотечного кредита. Таким правом пожелали воспользоваться в этом году около 1,8 тыс. вологодских семей. Из областного бюджета на сертификаты было выделено около 400 млн рублей.

Теги
РоссияВологодская область
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