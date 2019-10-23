В Госдуму внесли поправки, приравнивающие электронные сигареты к обычным

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Представители "Единой России" внесли в Госдуму поправки, приравнивающие к табачным изделиям электронные сигареты, курительные смеси и вейпы. Авторами изменений, которыми предполагается дополнить законопроект о разрешении курительных комнат в аэропортах, выступили лидер думской фракции единороссов Сергей Неверов, его первый заместитель Андрей Исаев и депутат Сергей Боярский.

"Мы заявляли о том, что будем вносить такую поправку на пленарном заседании, и мы ее с коллегами внесли, сдержав обещание", - сообщил ТАСС Неверов.

Как следует из текста поправок, имеющегося в распоряжении ТАСС, в законодательстве предполагается дать определение термину "курение бестабачных курительных изделий". Под ним подразумевается "использование бестабачных курительных изделий, продуцирующих аэрозоль, пар или дым, возникающие от тления или нагревания таких изделий, в том числе путем нагревания жидкости, в целях вдыхания (за исключением медицинских изделий и лекарственных средств, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством РФ)". Кроме того, прописываются такие термины, как "бестабачная курительная смесь", "курительный сироп", "курительный камень", "электронное курительное изделие".

На такие изделия, в случае одобрения поправок, будут распространяться нормы и ограничения, действующие в настоящее время в отношении традиционных сигарет. Речь идет в том числе об ограничении на их продажу, курение в определенных местах, рекламу. Например, будет установлен запрет на "продажу табачной продукции и бестабачной курительной продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними, вовлечение детей в процесс потребления табака". Как пояснил депутат Боярский в своем Instagram, после принятия изменений "IQOS, GLO, электронные сигареты, вейпы и т. д. нельзя будет курить в ресторанах, торговых комплексах, вокзалах и прочих общественных местах, в которых действует запрет на курение табака".

Как ожидается, поправки в четверг будут рассмотрены на заседании профильного комитета Госдумы по охране здоровья. На нем будет обсуждаться во втором чтении законопроект, который возвращает возможность курения табака в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов (так называемых курилок), автором которого выступил Боярский.

"Когда мы принимали в первом чтении мой авторский законопроект о возможности установки курительных кабин в стерильных зонах аэропортов, который призван вернуть чистый воздух в санитарные комнаты и общественные пространства наших авиаузлов, от псевдозащитников здорового образа жизни (читай - лживых лоббистов напрасных пластырей, спреев и жвачек с никотином) посыпались огульные обвинения меня и коллег в защите интересов табачных компаний. Тогда во время обсуждения этого законопроекта на пленарном заседании, руководитель нашей фракции Сергей Иванович Неверов с высокой трибуны Государственной думы заявил, что мы должны уравнять в правах простых курильщиков с обладателями различных дорогостоящих систем нагревания табака и пр.", - напомнил парламентарий. Он уточнил, что в случае принятия поправок и закона о курилках как такового на территории аэропортов использовать электронные сигареты будет можно только в специальных курительных кабинах.