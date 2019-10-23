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МВД: подростковые преступления в России становятся все более жестокими

В министерстве считают, что этому способствует влияние интернета

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Подростковые преступления становятся все более жестокими и немалое влияние на это оказывает интернет. Об этом заявил представитель Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Станислав Колесник в ходе заседания круглого стола в Совете Федерации на тему "Актуальные вопросы противодействия популяризации криминальной субкультуры среди несовершеннолетних".

"Мы ежегодно более 10 лет отмечаем сокращение (подростковой) преступности, но вместе с тем последние 2-3 года отмечается жестокость их поведения. Я говорю об увеличении числа тяжких и особо тяжких преступлений", - сказал он. Число особо тяжких преступлений подростков в 2018 году выросло на 7,2%, тяжких - на 3%.

По его мнению, этому способствует влияние сети интернет. "Большое количество сайтов оказывают существенное влияние на поведение подростков", - сказал Колесник. Только в этом году в России заблокировано более 25 тысяч сайтов с негативной информацией для подростков, но они вновь возникают "как грибы", заметил представитель МВД. По его словам, сама по себе блокировка не дает желаемого результата.

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Россия
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