МВД предлагает ужесточить ответственность за негативный контент для детей в интернете

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. МВД России предлагает на законодательном уровне ужесточить ответственность владельцев сайтов за негативный контент в интернете и СМИ для несовершеннолетних. Об этом в среду заявил представитель Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Станислав Колесник в ходе заседания круглого стола в Совете Федерации на тему "Актуальные вопросы противодействия популяризации криминальной субкультуры среди несовершеннолетних".

"Мы бы хотели, чтобы контроль за деятельностью как интернета, так и СМИ был более жестким. СМИ сейчас для красного словца или для "горячей" новости могут нести очень вредную для детей информацию. Хотелось бы предложить установить ответственность для владельцев сайтов, которые не осуществляют контроль за распространяемой информацией", - сказал Колесник. По его словам, такая ответственность "есть во многих западных странах".

В числе других мер он предложил стимулировать создание в соцсетях популярных для детей позитивных месседж-групп, финансово поддерживать безопасные детские интернет-ресурсы.