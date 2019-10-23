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В международный рейтинг лучших университетов мира вошли 17 российских вузов

Лидерами от РФ стали Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" и Московский физико-технический институт

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Семнадцать российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира U.S. News Best Global Universities. Это на три больше по сравнению с прошлым годом, сообщила пресс-служба проекта "5-100", задача которого - повышение престижа российского высшего образования в мире.

"Семнадцать российских университетов представлены в общем рейтинге U.S. News Best Global Universities, 14 из них являются участниками проекта "5-100", - говорится в сообщении. Лидерами от России стали Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (266-я позиция), Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (388-я позиция) и Московский физико-технический институт (402-я позиция).

Отмечается, что Россия в этом году расширила свое присутствие в данном рейтинге, увеличив количество университетов с 14 до 17.

"Большинство вузов страны, представленных в рейтинге, продемонстрировали положительную динамику по сравнению с прошлым годом, что способствовало перераспределению российских университетов в более высокие рейтинговые диапазоны. Наибольший рост показал Санкт-петербургский политехнический университет Петра Великого (+134 позиции), прибавивший более 100 позиций в рейтинге. Значительный рост продемонстрировали также НИУ ВШЭ (+79 позиций), Университет ИТМО (+64 позиции), Томский государственный университет (+63 позиции) и МФТИ (+58 позиций)", - отметили в пресс-службе.

Рейтинг U. S. News Best Global Universities выпускается уже более 30 лет для американских университетов, в международном формате он выходит в шестой раз начиная с 2014 года. В 2019 году список охватывает топ-1500 университетов из 81 страны. Чтобы попасть в число ранжируемых вузов, университет должен либо входить в топ-250 по результатам глобального репутационного опроса Clarivate Analytics, либо иметь не менее 1500 публикаций в базе данных Web of Science Core Collection за период с 2013 года по 2017 год.

Рейтинг U. S. News Best Global Universities основан на 13 индикаторах, включающих в том числе публикационную активность, цитирования, мировую и региональную исследовательскую репутацию.

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