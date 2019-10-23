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Дом культуры откроется после реконструкции в селе Карачаево-Черкесии

В нем будет зрительный зал на 250 мест со сценой, библиотека, помещения для занятий музыкой и танцами и административными помещениями

ЧЕРКЕССК, 23 октября. /ТАСС/. Дом культуры откроется в селе Курджиново Карачаево-Черкесской Республики после реконструкции до конца 2019 года, выполнено больше половины строительных работ. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР.

"В селе Курджиново Урупского района Карачаево-Черкесии полным ходом идет реконструкция Дома культуры, общая площадь которой составляет более 740 кв. метров. Строительные работы на объекте выполнены на 60%. После частичного демонтажа здания, строители установили новую кровлю, завершено устройство полов на втором этаже, заменены окна и двери, выполнена наружная отделка, завершены также электромонтажные работы. Параллельно ведется благоустройство территории, установлено асфальтобетонное покрытие, тротуары", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, новое здание будет сдано до конца 2019 года. Дом культуры состоит из зрительного зала на 250 мест со сценой, библиотеки, помещений для занятий музыкой и танцами, административных помещений. Реконструкция объекта производится в рамках федерального проекта "Культурная среда", который входит в нацпроект "Культура".

В текущем году в Карачаево-Черкесии строятся также новые Дома культуры в селе Счастливое, ауле Эльбурган, ауле Койдан, станице Сторожевая, ауле Адиль-Халк, ауле Бесленей (Хабезский район). Кроме того, ведется реконструкция Центра культуры и досуга в селе Учкекен.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года и состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета планируется выделить 113,5 млрд рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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