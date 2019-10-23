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Саммит Россия – Африка

Супруги африканских лидеров познакомились с достопримечательностями Сочи

В музее истории Сочи гости заинтересовались макетом Ахштырской пещеры - одной из первых стоянок человека на территории города

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Жены глав 10 африканских государств в первый день работы саммита Россия - Африка побывали в музеях и парках Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

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"В первый день работы саммита Россия - Африка жены лидеров десяти стран африканского континента - Габона, Кот-д’Ивуара, Маврикия, Экваториальной Гвинеи, Анголы, Мали, Ливии, Нигерии, Коморских островов - и сопровождающие их лица осмотрели природные и архитектурные достопримечательности Сочи", - говорится в сообщении.

Гости побывали в парке "Дендрарий" и на вилле "Надежда", в которой размещена мемориальная экспозиция, посвященная жизни и творчеству основателя парка Сергея Худекова и истории балета. Там для гостей организовали камерный концерт, на котором прозвучали классические оперные арии.

Кроме того, по данным администрации, супруги африканских лидеров проявили в музее истории Сочи интерес к макету Ахштырской пещеры - одной из первых стоянок человека на территории города. "В Зимнем театре делегация ознакомилась с историческими интерьерами. Жены лидеров стран африканского континента были приятно удивлены выставке AFRIKA, развернутой в фойе Зимнего театра", - отметили в пресс-службе.

По данным администрации, в четверг жены глав африканских государств планируют познакомиться с инфраструктурой лыжных курортов в горном кластере Сочи.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором принимают участие главы государств, представители бизнеса и госструктур. ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАнголаГабонМалиМаврикийНигерияРоссияЛивияКоморские ОстроваЭкваториальная ГвинеяКот-д’ИвуарСиси, Абдель Фаттах, ас-Краснодарский крайСаммит Россия – Африка
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Встреча Путина с руководителями ведущих африканских информагентств. Видеотрансляция
Встреча проходит на полях саммита Россия - Африка в Сочи
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