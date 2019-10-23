Генпрокуратура предложила запретить публикации о преступлениях подростков

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Генпрокуратура России предлагает запретить публикации о преступлениях несовершеннолетних, чтобы не провоцировать их повторений. Об этом сообщила начальник управления по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Генеральной прокуратуры РФ Марина Зайцева в ходе круглого стола в Совете Федерации "Актуальные вопросы противодействия популяризации криминальной субкультуры среди несовершеннолетних".

По ее словам, Генпрокуратура предложила Министерству цифрового развития и массовых коммуникаций усовершенствовать законодательство о СМИ в части информирования через средства массовой информации о преступлениях несовершеннолетних.

"Такая информация должна быть закрыта. Нельзя рассказывать о способах, как, что происходило с несовершеннолетними", - подчеркнула она.

По ее словам, в этом году Генпрокуратура проводила проверки в Забайкальском крае, а затем еще в ряде регионов России в связи с информацией о распространении криминальной субкультуры, в том числе движения АУЕ среди подростков. Как показала проверка, "приверженность криминальной субкультуре распространяется очень быстро через интернет". "Только в ходе проверки, которая длилась несколько месяцев, по обращениям Генпрокуратуры было блокировано более 7 тыс. сайтов, которые распространяли призывы к подключению к таким деструктивным движениям", - сообщила Зайцева.

"Мы поддерживаем инициативу по установлению ответственности провайдеров за распространение такой информации. Закрываем (такие сайты), а через 10 минут их становится в два раза больше", - заметила она. В связи с этим, по ее словам, из-за влияния негативной информации в интернете на подростков и молодежь необходимо принимать радикальные меры.