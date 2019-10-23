Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Генпрокуратура предложила запретить публикации о преступлениях подростков

В ведомстве подчеркивают, что приверженность криминальной субкультуре очень быстро распространяется через интернет

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Генпрокуратура России предлагает запретить публикации о преступлениях несовершеннолетних, чтобы не провоцировать их повторений. Об этом сообщила начальник управления по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Генеральной прокуратуры РФ Марина Зайцева в ходе круглого стола в Совете Федерации "Актуальные вопросы противодействия популяризации криминальной субкультуры среди несовершеннолетних".

По ее словам, Генпрокуратура предложила Министерству цифрового развития и массовых коммуникаций усовершенствовать законодательство о СМИ в части информирования через средства массовой информации о преступлениях несовершеннолетних.

"Такая информация должна быть закрыта. Нельзя рассказывать о способах, как, что происходило с несовершеннолетними", - подчеркнула она.

По ее словам, в этом году Генпрокуратура проводила проверки в Забайкальском крае, а затем еще в ряде регионов России в связи с информацией о распространении криминальной субкультуры, в том числе движения АУЕ среди подростков. Как показала проверка, "приверженность криминальной субкультуре распространяется очень быстро через интернет". "Только в ходе проверки, которая длилась несколько месяцев, по обращениям Генпрокуратуры было блокировано более 7 тыс. сайтов, которые распространяли призывы к подключению к таким деструктивным движениям", - сообщила Зайцева.

"Мы поддерживаем инициативу по установлению ответственности провайдеров за распространение такой информации. Закрываем (такие сайты), а через 10 минут их становится в два раза больше", - заметила она. В связи с этим, по ее словам, из-за влияния негативной информации в интернете на подростков и молодежь необходимо принимать радикальные меры.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Онлайн
Встреча Путина с руководителями ведущих африканских информагентств. Видеотрансляция
Встреча проходит на полях саммита Россия - Африка в Сочи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС