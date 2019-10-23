Юных моряков со всей России дистанционно обучат на платформе новгородского центра

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 октября. /ТАСС/. Дистанционные занятия для учеников клубов юных моряков из разных регионов РФ по проекту "Россия - страна мореходов XXI века" начнутся в декабре. Об этом ТАСС сообщила администратор проекта в новгородском Морском центре Алевтина Филиппова.

"С 1 декабря у нас начинается дистанционное обучение для детей со всей России из клубов юных моряков, с которыми заключены соглашения. Ребята дистанционно будут готовиться к тому, чтобы работать на тренажере. Это онлайн-площадка, какие-то чаты, социальные сети, общение с нашими педагогами", - сказала Филиппова.

По ее словам, дистанционный этап обучения завершится в апреле 2020 года, после чего ученики приедут в Великий Новгород на практику - 200 человек на одну программу. Филиппова пояснила, что проект подразумевает не только обучение детей, но и повышение квалификации педагогов клубов юных моряков. "В мае к нам должны приехать педагоги из морских центров на пять дней для того, чтобы обменяться опытом", - добавила она.

"Россия - страна мореходов XXI века" - пилотный проект в рамках дорожной карты "Кружковое движение" Национальной технологической инициативы, который подразумевает подготовку кадров морской отрасли. На реализацию проекта новгородский Морской центр из федерального бюджета получит более 200 млн рублей. По словам руководителя проекта в новгородском центре Аркадия Варухина, эти средства пойдут на покупку и установку тренажера стоимостью более 60 млн рублей и организацию пребывания детей из других регионов в Великом Новгороде.

Планируется, что обучение пройдут более 7 тыс. детей. Соглашения об участии в проекте на данный момент подписали более 10 регионов России.