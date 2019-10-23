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Власти Якутии в декабре запустят платформу для работы с обращениями граждан

На ней также заработает новостная лента, которую сделают бесплатной для жителей арктических районов

ТАСС, 23 октября. Комплексную платформу "One Click Якутия", которая будет объединять сервис для работы с обращениями граждан, площадку для краудфандинга и муниципальные порталы, планируется представить и запустить в полноценном режиме 1 декабря. Об этом сообщил в среду ТАСС глава Якутии Айсен Николаев в кулуарах форума "Открытые инновации".

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) Николаев сообщил, что власти Якутии совместно с одним из сотовых операторов создадут республиканский портал для работы с обращениями граждан.

"One Click Якутия" мы будем презентовать 1 декабря. Сегодня команда практически заканчивает рабочую версию", - сказал он.

Николаев пояснил, что портал будет включать не только сервис по работе с обращениями граждан, но и площадку для краудфандинга. В него также войдет новостная лента, которую планируется сделать бесплатной для жителей арктических районов. Глава Якутии сообщил, что после запуска в проект будут интегрированы муниципальные сервисы, в частности уже работающий портал "One Click Якутск".

Николаев отметил, что с 1 декабря проект планируется запустить не в тестовом, а в полноценном режиме. "Но, конечно, в первые месяцы будет отладка", - добавил он.

VIII международный форум "Открытые инновации" проходит в "Сколково" 21-23 октября. Соорганизаторы мероприятия - Министерство экономического развития РФ, правительство Москвы, фонд "Сколково", РВК, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, Фонд содействия инновациям, Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен Сергеевич
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