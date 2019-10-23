У российских спецслужб могут появиться новые роботы-саперы

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Линейка малогабаритных робототехнических платформ "Кавалерия" разрабатывается для спецслужб РФ и взрывотехнических подразделений. Как сообщил в среду на международной выставке "Интерполитех-2019" представитель центра разработчика Федор Ушаков, наиболее современным среди них является модификация большого комплекса "Капитан".

"Мы представляем тут линейку роботов "Кавалерия": "Юла", "Кадет", "Курсант" и "Капитан". Они отличаются по типам и размерам, начиная от маленьких разведывательных дозорных до больших универсальных. В этом году, пожалуй, самый интересный - это взрывотехническая модификация нашего большого комплекса "Капитан", - сказал он.

По словам представителя центра разработчика, этот робот имеет усиленный манипулятор с грузоподъемностью до 20 кг в ближней зоне, а также оборудование для установки управления гидродинамического разрушителя для уничтожения специальных разрушительных объектов. "То есть там внутри пиропатрон находится, робот подъезжает к какому-то подозрительному предмету - сумке, пакету или чему-то типа того, затем пиропатрон взрывается, и струя воды с небольшого расстояния под очень большим давлением просто этот объект разрушает. Соответственно, если это взрывчатка - она разделяется на компоненты, провода рвутся, детонатор разлетается, и взрывчатка не срабатывает", - пояснил он.

Как отметил Ушаков, сейчас в целом линейка малогабаритных роботов "Кавалерия" задействована в работе в различных спецслужбах и взрывотехнических подразделениях. При этом обновленная версия робота "Капитан" в текущем году была пока поставлена только одна. Однако переговоры об их более широком внедрении ведутся.