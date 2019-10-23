Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

У российских спецслужб могут появиться новые роботы-саперы

Представитель центра разработчика Федор Ушаков сообщил, что наиболее современным среди них является модификация большого комплекса "Капитан", который имеет усиленный манипулятор с грузоподъемностью до 20 кг

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Линейка малогабаритных робототехнических платформ "Кавалерия" разрабатывается для спецслужб РФ и взрывотехнических подразделений. Как сообщил в среду на международной выставке "Интерполитех-2019" представитель центра разработчика Федор Ушаков, наиболее современным среди них является модификация большого комплекса "Капитан".

"Мы представляем тут линейку роботов "Кавалерия": "Юла", "Кадет", "Курсант" и "Капитан". Они отличаются по типам и размерам, начиная от маленьких разведывательных дозорных до больших универсальных. В этом году, пожалуй, самый интересный - это взрывотехническая модификация нашего большого комплекса "Капитан", - сказал он.

По словам представителя центра разработчика, этот робот имеет усиленный манипулятор с грузоподъемностью до 20 кг в ближней зоне, а также оборудование для установки управления гидродинамического разрушителя для уничтожения специальных разрушительных объектов. "То есть там внутри пиропатрон находится, робот подъезжает к какому-то подозрительному предмету - сумке, пакету или чему-то типа того, затем пиропатрон взрывается, и струя воды с небольшого расстояния под очень большим давлением просто этот объект разрушает. Соответственно, если это взрывчатка - она разделяется на компоненты, провода рвутся, детонатор разлетается, и взрывчатка не срабатывает", - пояснил он.

Как отметил Ушаков, сейчас в целом линейка малогабаритных роботов "Кавалерия" задействована в работе в различных спецслужбах и взрывотехнических подразделениях. При этом обновленная версия робота "Капитан" в текущем году была пока поставлена только одна. Однако переговоры об их более широком внедрении ведутся.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Дело Эдварда Сноудена
Сноуден считает, что он "попал в ловушку", оказавшись в России
Экс-сотрудник ЦРУ и АНБ отметил, что он критически настроен по отношению к российским законам о слежке
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС