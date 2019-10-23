Чеченский драмтеатр показал на Театральной олимпиаде в Петербурге спектакль "Выше гор"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Дебютант Театральной олимпиады - 2019 Чеченский государственный драматический театр имени Ханпаши Нурадилова показал в среду в Санкт-Петербурге спектакль "Выше гор". Труппа из Грозного - участница программы национальных театров России, включающей выступления семи коллективов.

Важной частью Театральной олимпиады назвал эту программу заведующий кафедрой русского театра Российского государственного института сценических искусств, заслуженный деятель искусств РФ, профессор Александр Чепуров.

"Эта программа - хороший повод вспомнить о том, что наш вуз, празднующий свое 240-летие, подготовил для национальных республик профессиональные театральные кадры - от Карелии до Якутии. У нас учились мордовская, татарская, коми-пермяцкая, хакасская, чувашская и многие другие студии. В их число вошла и чечено-ингушская студия, которой в 70-е годы прошлого века руководили Василий Васильевич Меркурьев и Ирина Всеволодовна Мейерхольд. С тех пор имя Меркурьева пользуется особым уважением и в Чечне, и в Ингушетии", - сказал ТАСС Чепуров.

Гостям из Чечни предоставлена сцена Театра-фестиваля "Балтийский дом", где среди зрителей в этот вечер было немало членов чеченской диаспоры. Эпическая драма "Выше гор" по мотивам чеченских народных преданий в постановке Хавы Ахмадовой познакомила зрителей с фольклором этого народа. В основе спектакля - три легенды: о милосердии и прощении, о жертвенной любви и о верности слову. Они соединены общей сюжетной линией и передают нравственный код народа, это и есть тот закон, который "выше гор".

Труппа из Грозного 24 октября покажет спектакль "Свой дом - красный дом, или Дорога домой". Драматическая постановка рассказывает о жизни современного чеченского эмигранта в Париже, не желающего терять национальную идентичность в новом для себя мире. Эта тема вызывает самое пристальное внимание чеченского общества - пережив на рубеже нового века трагедию войны, сотни тысяч чеченцев оказались в статусе беженцев, пытающихся устроить свою судьбу за границей.

По программе национальных театров на разных сценах Петербурга уже выступили театры Татарстана, Карелии, Бурятии, Якутии. До 28 октября на Театральной олимпиаде свои спектакли покажут коллективы из Башкирии и Калмыкии.