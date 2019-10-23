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Картину Головина после возврата Национальному музею Чечни выставят в зале русской живописи

Владелец картины "Портрет Е. Татевосяна в бедуинской повязке" письменно подтвердил свое желание передать полотно музею

ГРОЗНЫЙ, 23 октября. /ТАСС/. Национальный музей Чечни выставит в зале русской живописи XVII-XIX веков похищенную во время конфликта в 1990-х годах картину Александра Головина "Портрет Е. Татевосяна в бедуинской повязке" после того, как ее вернет Третьяковская галерея. Об этом сообщил в среду ТАСС директор чеченского музея Ваха Асталов.

В среду пресс-служба Третьяковской галереи сообщила, что владелец картины Александра Головина "Портрет Е. Татевосяна в бедуинской повязке", снятой с выставки в галерее после появления информации о том, что это полотно когда-то было похищено из Национального музея Чечни, принял решение передать ее чеченскому музею.

"Это значимое событие в культурной жизни нашей республики, тем более в жизни нашего музея. Мы ее представим в выставочном зале, где размещена русская живопись XVI-XIX веков. На протяжении 25 лет идут поиски наших утраченных в ходе военных кампаний музейных ценностей, и любая возвращенная вещь из прошлого, довоенного фонда для нас важна, тем более картина известного художника Головина", - отметил Асталов, добавив, что дата передачи картины еще обсуждается.

По его словам, картина была утрачена во время военных событий, предположительно, в 1995 году. "Установить, что она наша, удалось путем исследования всей сохранившейся архивной базы по этой картине федеральных музеев, откуда в свое время передавались картины. Более того, бывший директор Музея имени Петра Захарова (вошел при объединении чеченских музеев в состав Национального музея Чечни - прим. ТАСС) Арби Усманов подтверждает, что картина висела у них в выставочном зале. Владелец картины тоже не сомневается, что все-таки она принадлежала музею, поскольку на картине есть стертые места на подрамниках, где обычно проставляют учетные обозначения", - рассказал Асталов.

Он добавил, что в военные годы было утрачено до 90% музейных фондов Чечни - более 230 тыс. единиц. "Сегодня в объединенном музее находится около 38 тыс. единиц хранения, из довоенного фонда у нас в настоящее время сохранилось порядка 120 картин из тысячи. Два года назад нам также вернули картину Василия Тропинина "Мальчик с книгой", которая в ходе следственных мероприятий была изъята у незаконного владельца. Будем продолжать поиски, этим уже занимаются компетентные органы", - сообщил директор Национального музея Чечни.

Обнаружение картины

Ранее сообщалось, что коллекционер Сергей Подстаницкий обратил внимание на то, что на выставке к 175-летию художника Василия Поленова в Третьяковской галерее представлено полотно его ученика Головина "Портрет Е. Татевосяна в бедуинской повязке", которое пропало во время военных действий на Северном Кавказе 1994-1996 годов. 

После этого Третьяковская галерея сняла полотно и поместила в запасник музея, а ее специалисты начали исследования для прояснения ситуации. В результате галерея, с учетом публикации этого произведения в 1987 году как принадлежащего собранию музея в Грозном, а также свидетельств очевидцев, с высокой долей вероятности заявила, что данная картина Головина принадлежит собранию чеченского музея. Настоящий владелец картины письменно подтвердил свое желание передать картину Национальному музею Чечни.

Теги
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