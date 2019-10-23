МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после приема граждан назначил служебные проверки и отстранил ряд подчиненных от исполнения обязанностей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"По итогам приема председатель СК России назначил ряд служебных проверок, на время проведения которых следователи, криминалисты и руководители различного уровня будут отстранены от исполнения служебных обязанностей. По всем обращениям приняты конкретные решения", - сказала Петренко.

Всего глава СК принял более десяти человек из шести регионов с жалобами на волокиту при расследовании. Ряд уголовных дел он передал для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК. В частности, житель Подмосковья пожаловался на то, что три недели не проводятся следственные действия по делу о гибели его невестки после пластической операции в частном медицинском центре. По его словам, в клинике не изъята необходимая документация, не направлены на экспертизу лекарственные препараты, которые вводили потерпевшей. "Александр Бастрыкин жестко раскритиковал работу подчиненных в Московской области и принял решение о передаче уголовного дела в центральный аппарат СК России", - отметила Петренко.

Также к Бастрыкину обратилась москвичка, сообщившая, что следователи не отработали всех версий исчезновения ее мужа в 2016 году в Пермском крае. Сама она подозревает, что к этому причастны его партнеры по бизнесу. "Тело мужчины до сих пор не обнаружено. Александр Бастрыкин принял решение передать уголовное дело в центральный аппарат", - пояснила представитель СК.

Еще одна москвичка рассказала, что в феврале ее муж - горный инженер - погиб от удара током при выполнении работ на трубопроводе в Краснодарском крае. При этом трудовые отношения с мужчиной не были оформлены документально. Подозреваемым по делу проходит мастер микротоннельного комплекса, однако родственники погибшего считают, что к уголовной ответственности должны быть привлечены лица из числа руководства компании. Глава СК также передал это дело в центральный аппарат.

К Бастрыкину также обратилась женщина из Ростовской области, сообщившая, что дело по факту гибели ее сына из-за отравления в результате проведенных на сухогрузе работ с применением пестицида - газа фосфин, расследуется уже 4 года. Обвинение предъявлено капитану судна, однако до настоящего времени в суд уголовное дело не направлено. Заявительница считает, что к уголовной ответственности должны быть привлечены сотрудники компании, которой принадлежало судно, отвечающие за охрану труда и безопасность. Расследованием дела теперь займется центральный аппарат СК.