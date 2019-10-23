Эксперты: отношения России и Африки в сфере медиа нужно строить без посредников

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Отношения России и Африки в сфере информационных обменов, медиа и СМИ нуждаются в активизации и выстраивании без посредников. Такое мнение высказали участники Форума информационных агентств "Россия - Африка", проходящего в рамках саммита Россия - Африка в Сочи.

"Сегодняшний день мы начали с интересного пленарного заседания - с выступления президента России Владимира Путина, который точно обрисовал состояние отношений России и Африки, - сказал первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, открывая в среду панельную сессию форума "Российско-африканские отношения: роль СМИ". - Здесь на саммите присутствует много руководителей африканских государств, министров иностранных дел, представителей бизнес-сообществ, и наша сессия органично входит в этот общий контекст. Нам, представителям СМИ, по долгу профессии необходимо подробно и объективно рассказывать о процессах, которые происходят на Африканском континенте, между Россией и Африкой".

Предвзятые трактовки

Генеральный директор информационного агентства Maghreb Arabe Press Халил Хашими Идрисси отметил, что Африканский континент часто становится предметом обсуждения в медиа, но подача информации, как правило, носит негативный характер. "Мы зачастую получаем неправильную оценку со стороны других СМИ. Информация может быть подвергнута маргинализации, акценты не уравновешены, - заметил он. - Общей задачей сейчас стало стремление побороть дисбаланс и создать новую модель сотрудничества с Россией, которая станет воплощением сплоченности. Мы должны перестать смотреть на события глазами других людей". Он пояснил, что информация о России в Африке также часто подается лишь через западные и американские СМИ, создается призма, а, как следствие, кем-то сделанные акценты переходят в местную прессу и восприятие России деформируется.

В свою очередь генеральный директор Камерунского информационного агентства Ксавье Мессе А Тиати рассказал о проблемах поставки новостей в Африку о России в связи с недостаточностью информации. Он призвал представителей российских медиа учесть этот факт и наладить перспективное сотрудничество с африканскими медиа.

Между тем генеральный управляющий информационного агентства Ганы Альберт Кофи Овусу указал, что в Африке уже активно работает Китай и страны Запада, однако на континенте ждут российское представительство. "Нужно установить партнерские отношения, которые помогут изменить нарративы по всему континенту. Нам важно понимать, с кем вести диалог о развитии континента", - добавил он.

Расширение присутствия

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов отметил, что без участия африканских стран невозможно развитие мировых экономических связей, устойчивое функционирование международных отношений, построение стабильной и целостной системы международной безопасности. Одним из самых активных направлений работы развития связей с Африкой всегда было информационное. "Сегодня ТАСС намерен активно развивать сотрудничество с коллегами в Африке, предоставлять жителям континента возможность ознакомиться с другой, отличной от большинства западных СМИ, трактовкой событий в мире и на Африканском континенте. ТАСС планирует существенно расширить количество своих корпунктов в странах Тропической Африки, - сообщил он. - Это, как мы надеемся, будет способствовать улучшению взаимопонимания между россиянами и народами Африки. Мы хотим, чтобы события в Африке и жизненно важные проблемы ее развития вернулись в число наиболее приоритетных новостей".

Планы по расширению сети ТАСС поддержало Министерство иностранных дел России. Так, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, выступая на форуме, поддержал инициативу агентства по открытию представительств в 2020 году в ряде стран, включая Нигерию, Сенегал, Эфиопию. Кроме того, дипломат заметил, что целесообразно рассмотреть возможность дальнейшего расширения корреспондентской сети ТАСС на Африканском континенте, упомянув в качестве возможных стран присутствия Анголу, Гвинейскую Республику, Танзанию, Мадагаскар.

Почетный президент Института Африки Российской академии наук, главный редактор журнала "Азия и Африка сегодня" Алексей Васильев призвал обратить внимание на то, что "в России плохо знают Африку, а в Африке плохо знают Россию". "Меры нужны для того, чтобы мы понимали друг друга. Африка уже другая. Мы как журналисты обязаны показывать не только болезни, демонстрации, убийства, но и те реальные достижения и успехи [Африканского континента]", - сказал он.

Повышение квалификации и обмен

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин подчеркнул, что информационное сотрудничество развивается, но не в достаточной мере. По его словам, ведомство подготовило предложения по расширению взаимодействия с Африкой, включая обмен информацией с государственными российскими СМИ, курсы повышения квалификации для африканских журналистов, включая выезды российских специалистов в Африку для обучения сотрудников СМИ.

Еще одним направлением может стать сотрудничество в области рекламы: для этого следует наладить и активизировать контакты крупнейших рекламных агентств, считает Волин.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин рассказал, что в России работает около 300 корреспондентских пунктов из 60 стран, около 800 корреспондентов и 400 технических сотрудников, при этом Африка представлена тремя представительствами Египта и одним марокканским бюро. По его словам, скромное представительство африканских медиа "вряд ли отвечает уровню динамично развивающихся отношений". "Мы приглашаем все заинтересованные стороны к открытию корреспондентских пунктов и расширению медиасотрудничества с Россией", - сказал он.

Подводя итоги дискуссии, Халил Хашими Идрисси призвал Россию и Африку создать новое поколение СМИ. "Не надо повторять то, что было в прошлом, нужно создать новое поколение, которое будет сотрудничать друг с другом. Нужно смотреть на вещи своими глазами, а не глазами Reuters, Associated Press, повторять схемы, которые не имеют к нам отношения", - заключил он.

О форуме

23-24 октября в Сочи под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом проходит экономический форум, в котором участвуют главы государств, представители бизнеса и госструктур. ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита и форума.