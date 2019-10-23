Путин тепло приветствовал руководителей ведущих информационных агентств африканских стран

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин коротко пообщался с руководством ведущих информационных агентств африканских стран. Эта встреча была инициирована информационным агентством России ТАСС.

По приглашению генерального директора ТАСС Сергея Михайлова в ней приняли участие генеральный директор Algeria Press Service Фахреддин Белди, генеральный директор Камерунского новостного агентства Ксавье Мессе А Тиати, исполнительный директор Кабовердианского агентства новостей (Инфорпресс) Жаклин Фуртаду Карвалью, генеральный директор Конголезского информационного агентства Анаст Уилфрид Мбосса, главный управляющий Информационного агентства Ганы Альберт Кофи-Овусу, генеральный директор Агентства печати Кот-д` Ивуара Уму Барри-Сана, генеральный директор Maghreb Arabe Press Халил Идриси Хашими, генеральный секретарь ФААПА Мухаммед Анис, директор коммуникаций и сотрудничества Maghreb Arabe Press Рашид Тиджани, генеральный директор Агентства печати Сенегала Тьерно Бираим Фалл, главный редактор Сейшельского информационного агентства Расин Ваннье.

Путин тепло поприветствовал каждого из участников встречи, пожав им руки. "Хочу вас всех поприветствовать, - сказал российский лидер. - Уверен, что вам здесь понравится и вы донесете весь смысл и характер этого мероприятия до ваших зрителей и читателей".

Михайлов передал Путину коллективную просьбу сделать фото на память. Российский лидер с удовольствием согласился. Участники встречи сделали "фэмили фото" на фоне мобильного стенда с символикой саммита Россия - Африка.