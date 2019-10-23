Пермский международный форум добровольцев собрал около тысячи участников

ПЕРМЬ, 23 октября. /ТАСС/. Участниками пермского международного форума добровольцев, который проходит в краевой столице 23-24 октября, стали около тысячи человек из 67 регионов России, а также из 12 стран. Об этом ТАСС в среду сообщила президент Национальной ассоциации развития образования "Тетрадка Дружбы", главный организатор форума Ольга Зубкова.

"Участников форума около тысячи, 67 регионов России, 12 стран, спикеров 70, 30 площадок. Сегодня очень много поднималось важных, на мой взгляд, тем, были представлены два ресурсных центра Пермского края - это центр по чрезвычайным ситуациям ЧС, который у нас недавно открылся и центр серебряных волонтеров, они представили план своей деятельности, опыт. Сегодня у нас тема инклюзии была заявлена специальной стратегической линией, целая площадка была этому посвящена", - сказала она.

Также, по словам Зубковой, в первый день форума обсудили вопросы корпоративного добровольчества, социального предпринимательства, образовательные программы и социальные медиа, были заданы новые векторы в развитии социальных инноваций.

Анна Цепа приехала в Пермь на форум из Симферополя. "Специально приехала сюда для того, чтобы быть причастной. У нас у всех есть то, чем можно поделиться. Крым - это туристический регион, и мы начинаем говорить с нашими отельерами, ресторанами, отелями, чтобы они готовили персонал к тому, чтобы принимать людей с особенностями здоровья", - поделилась девушка.

На одной из площадок форума эксперты социального кино, режиссеры и герои фильмов кинофестиваля социально-ориентированных короткометражных лент "Лампа" обсуждали приемы и технологии съемки ярких историй из жизни реальных добровольцев, прошел показ мод "Инклюзия на стиле", где около 20 детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, продемонстрировали коллекцию одежды, созданную специально для них стилистами-дизайнерами, после показа все вещи остались у ребят. "На мне сегодня юбка плиссированная, рубашка оверсайз и свитшот. - А на мне рубашка и брюки. Комфортно, очень классно, понравилось чувствовать себя в роли модели, примерять образы", - показывают наряды участники дефиле Маша Коботова и Антон Мысляев.

Завершится первый день форума ночным показом лучших короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы. В шорт-лист "Лампы" попали 53 работы, из них 25 станут победителями.

О форуме

Пермский международный форум добровольцев - крупнейшее мероприятие в сфере добровольчества, проходит в Перми с 2012 года. Организаторами форума выступают правительство Пермского края, Национальная ассоциация развития образования "Тетрадка Дружбы" и Пермский центр развития добровольчества при информационной поддержке Министерства экономического развития РФ.