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Туроператор Kid.Travel опроверг сообщения об утечке данных клиентов

Ранее основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян сообщил, что утечка, предположительно, произошла в начале сентября, речь идет о 2-5 тыс. записей

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Детский туроператор Kid.Travel опроверг информацию об утечке базы данных, о которой ранее сообщала компания DeviceLock. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе компании.

"Туроператор не подтверждает информацию об утечке данных", - сказал собеседник агентства.

Как заявил ТАСС основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян, утечка, предположительно, произошла в начале сентября, речь идет о 2-5 тыс. записей, "включая данные существующих и потенциальных клиентов туроператора (1,3 тыс. записей), а также выставленные им счета".

Вместе с тем, отметил Оганесян, эта утечка не может повлечь прямого хищения средств, поскольку в базе нет финансовых или других критичных данных. "Теоретически эту базу можно использовать для мошеннических действий, например выступая от лица туроператора и выставляя клиентам счета на оплату заказанных ими услуг с фиктивными реквизитами. Ну и естественно, существует опасность попадания в спам-листы", - уточнил он.

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