В Лондоне отметили годовщину британо-российского проекта реконструкции крейсера Belfast

ЛОНДОН, 23 октября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Десятая годовщина британо-российского музейного проекта "Последний свидетель", позволившего установить новые мачты на британском крейсере Belfast, была отмечена в среду в Лондоне. В торжественной церемонии освящения мачт плавучего музея принимали участие британский адмирал Алан Уэст, представители Россотрудничества и посольства РФ в Соединенном Королевстве, ветераны Второй мировой войны, представители санкт-петербургского судостроительного завода "Северная верфь" и компании "Совкомфлот".

Отметить десятилетие проекта предложил принц Кентский Майкл, приходящийся двоюродным братом королеве Великобритании Елизавете II и внучатым племянником последнему российскому императору Николаю II (1868-1918). Тем не менее принц, свободно говорящий по-русски и покровительствующий ряду связанных с РФ организаций, не смог появиться на борту Belfast из-за перенесенной операции на бедре. Вместе с ним гостям церемонии направил письменное послание супруг британского монарха герцог Эдинбургский Филип, вновь поблагодаривший российскую сторону за изготовление и установку на крейсере новых мачт взамен пораженных коррозией. На сегодняшний день Belfast, находящийся на постоянной стоянке на Темзе неподалеку от Тауэрского моста, является последним в Великобритании кораблем, сопровождавшим Арктические конвои в годы Великой Отечественной войны.

Вечная память

"Мы не должны забывать, что наши страны связывает самопожертвование и отвага всех тех мужчин и женщин, которые во время Великой Отечественной войны делали все возможное для победы над нацизмом. Мы не можем позволить, чтобы это было забыто, и корабль Ее Величества Belfast, на палубе которого мы стоим, является непосредственным участником тех событий", - сказал адмирал Уэст, передавший представителю "Северной верфи" памятный знак в виде заглушки для ствола корабельного орудия, отлитой из металла старых мачт Belfast.

"Удивительно, как быстро могут измениться отношения между двумя странами, но, хотя это иногда и случается, неизменными остаются отношения между людьми в этих странах, и это важно. Иногда политика становится препятствием [для сотрудничества], но следует помнить, что все мы хотим одного и того же для себя, наших детей и внуков", - добавил Уэст, в 2002-2006 годах занимавший должность главнокомандующего ВМС Соединенного Королевства.

По случаю отмечаемой годовщины был дан залп из корабельных орудий и поднят российский флаг на грот-мачте Belfast. Панихиду по погибшим в годы Великой Отечественной войны морякам отслужил протоиерей Максим (Никольский) - клирик Успенского кафедрального собора в Лондоне. Грот- и фок-мачты Belfast, изготовленные санкт-петербургскими судостроителями, не только выполняют свои основные функции, но и являются мемориалами, посвященными всем погибшим морякам Арктических конвоев. Мачты и бронзовые мемориальные таблички были установлены на корабле в октябре 2010 года, став главным результатом начатого в 2009 году проекта "Последний свидетель", позволившего также активизировать "ветеранские обмены" между королевством и Россией.

"Я возглавлял три делегации британских ветеранов Арктических конвоев, посещавших Россию в последние 5-6 лет. Самой интересной была поездка в Архангельск, приуроченная к 75-й годовщине операции "Дервиш". Мы также дважды были в Санкт-Петербурге. Я очень рад возможности поддерживать наши связи с Россией и со своей стороны ежегодно принимать на борту Belfast российских ветеранов", - рассказал корреспонденту ТАСС председатель Ассоциации крейсера Belfast Майк Мэттьюс.

Арктические конвои

В ходе Второй мировой войны Северные или Арктические конвои под охраной британских военных кораблей доставляли продовольствие и военную технику в северные порты Советского Союза. Всего из Великобритании и Исландии в СССР отправились 40 конвоев, в которых было около 800 кораблей. Более 100 кораблей были потоплены в результате атак вражеских подводных лодок и авиации, унеся жизни почти 3 тыс. моряков.

Тем не менее конвои доставили в СССР около четырех миллионов единиц грузов (примерно четверть всей помощи западных союзников). Среди доставленного было более 7 тыс. самолетов, более 5 тыс. танков, около 5 тыс. противотанковых орудий, 2 тыс. телефонов и более 4 тыс. радиостанций, а также снаряды, топливо, продовольствие, медикаменты, телефонные кабели, обмундирование, металлы и другое сырье.