На приеме от имени Путина участников саммита Россия - Африка угостили оливье и пельменями

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Главы государств и правительств стран-участниц саммита Россия - Африка завершили рабочий день на приеме от имени президента РФ Владимира Путина. Гостей угощали блюдами русской кухни, а артисты подготовили для них концертную программу, включающую народные песни.
Так, африканским лидерам предложили попробовать мясной салат оливье, ставший уже символом русского застолья, пельмени из говядины и стейк из лосося с брокколи, а также утиную ножку с баклажаном. Чтобы оттенить вкус подаваемых блюд, гостям подали щербет из клюквы. Десертом стал шоколадный торт.
Что касается концертной программы, она включала в себя известные народные песни, такие как "Ах, ты, степь широкая", "Яблочко", "Распрягайте, хлопцы, коней". Кроме того, гостей порадовали номерами из произведений классической музыки. Антонина Васенина и хор Краснодарской филармонии им. Григория Пономаренко исполнили арию "Улетай на крыльях ветра" из оперы "Князь Игорь", кубанский симфонический оркестр исполнил мелодию "Богатырские ворота".
В программу также вошли и танцевальные номера, такие как русский танец "Лето" в исполнении Государственного академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева, "Танец черкесов Анатолии" в исполнении Государственного академического ансамбля народного танца Адыгеи "Нальмэс" и хореографическая композиция "Скоморохи" в исполнении Государственного концертного ансамбля танца и песни "Кубанская казачья вольница".
Кульминацией вечера стала вокально-хореографическая композиция "Россия - Африка". Ее гостям приема представили артисты ансамбля "Кубанская казачья вольница" и балет "Тодэс".
На память о саммите гостям приема преподнесли в подарок сувенирные тарелочки, расписанные традиционными для африканского континента яркими красками. На них изображен фрагмент карты мира, на котором выделены страны Африки и Россия.