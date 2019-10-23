На приеме от имени Путина участников саммита Россия - Африка угостили оливье и пельменями

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Главы государств и правительств стран-участниц саммита Россия - Африка завершили рабочий день на приеме от имени президента РФ Владимира Путина. Гостей угощали блюдами русской кухни, а артисты подготовили для них концертную программу, включающую народные песни.

Так, африканским лидерам предложили попробовать мясной салат оливье, ставший уже символом русского застолья, пельмени из говядины и стейк из лосося с брокколи, а также утиную ножку с баклажаном. Чтобы оттенить вкус подаваемых блюд, гостям подали щербет из клюквы. Десертом стал шоколадный торт.