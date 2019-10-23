Кабмин предложил уточнить схему распределения выручки от продажи пива на стадионах

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Правительство в целом поддержало внесенный депутатами от фракции ЛДПР законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время проведения официальных соревнований по футболу, но с учетом высказанных замечаний. В частности, предлагается уточнить схему распределения выручки от продажи напитка, текст отзыва опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, авторами которого выступили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и депутат Дмитрий Свищев, организаторы футбольных мероприятий должны будут направлять финансовые средства, полученные от реализации пива в спортивных сооружениях, на развитие детско-юношеского и профессионального спорта.

"Представляется целесообразным уточнить механизмы расходования финансовых средств, полученных организаторами физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий", - говорится в тексте отзыва правительства.

В кабмине указывают и на то, что сейчас законопроектом не предусмотрена юридическая ответственность организаторов в том случае, если они не направят полученную выручку на развитие детского спорта. Положения о спонсорских соглашениях рекомендовано привести в соответствие с Гражданским кодексом РФ и законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".

При этом в правительстве отметили, что "спортивные мероприятия, проводимые на территории Российской Федерации, в том числе чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года, Кубок конфедераций FIFA 2017 года, показали, что при их должной организации (увеличение количества контролеров-распорядителей, камер слежения и т.п.) продажа алкогольной продукции на стадионах не приводит к негативным последствиям в части безопасности зрителей на стадионах". "На основании изложенного правительством Российской Федерации законопроект поддерживается с учетом замечаний", - следует из отзыва.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось на период проведения чемпионата мира в России, который проходил в 11 городах с 14 июня по 15 июля 2018 года. За отмену запрета высказывались в Российском футбольном союзе (РФС), Российской премьер-лиге (РПЛ), Минспорте РФ. Против такой инициативы традиционно выступает Минздрав.