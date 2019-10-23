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Участники конференции в Бухаресте выразили тревогу в связи с оправданием фашизма на Западе

По словам посла России в Румынии Валерия Кузьмина, в последние годы "создается впечатление, что многие в современной Европе не только не могут, но и сознательно не хотят извлечь уроки из Второй мировой войны"

БУХАРЕСТ, 23 октября. /ТАСС/. Тенденции последних лет, когда в западных странах поднимает голову фашизм, вызывают тревогу. Обеспокоенность этим высказали участники международной научной конференции "Освобождение Восточной Европы от фашизма и нацизма: уроки истории", которая прошла в среду в гостинице Marshall Garden в румынской столице.

"В последние годы создается впечатление, что многие в современной Европе не только не могут, но и сознательно не хотят извлечь уроки из Второй мировой войны", - заявил посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин.

По его словам, "об этом свидетельствует, например, недавняя резолюция Европарламента "О важности европейской исторической памяти для будущего Европы". "В ней предпринимается попытка возложить равную ответственность за развязывание и ужасы Второй мировой войны на "два тоталитарных режима" - нацистский и советский, совершенно игнорируя огромные жертвы и героическую борьбу против нацизма и фашизма народов СССР, которые внесли решающий вклад в окончательную победу антигитлеровской коалиции", - отметил дипломат.

Необходимо выучить уроки Второй мировой

Заведующий кафедрой всеобщей истории в Российском университете дружбы народов Сергей Воронин в докладе "Соблазн фашизма: к вопросу о недопустимости исторических параллелей между нацизмом и сталинизмом" указал, что в наши дни тенденции к возрождению фашизма носят отчетливый русофобский характер. "Для того, чтобы цивилизованное общество смогло выжить, необходимо выучить уроки Второй мировой войны", - подчеркнул он.

Модератор конференции, историк Василе Буга отметил, что этих тенденций, которые намечаются в западных странах, в Румынии нет, однако призвал сохранять бдительность. Он подчеркнул "решающую роль Советского Союза и его армии в поражении нацистской Германии", отметив "совместную борьбу румынских и советских воинов за освобождение всей территории страны от германских и венгерских войск, а также за освобождение Венгрии и Чехословакии от господства нацистской Германии".

Запад намеренно распространяет ложь о войне

Специальный гость конференции, итальянский журналист и политический деятель Джульетто Кьеза заявил, что миллионы людей в мире не знают правды о Второй мировой войне, считая, что победу над гитлеровской Германией одержали США. По его мнению, "западные страны находятся в глубоком кризисе и распространяют эту ложь, потому что не хотят признавать, что эпоха их доминирования закончилась". Главная задача сегодня, считает Кьеза, состоит в том, чтобы "перейти к новому видению мира, избежав опасности войны".

Константин Корняну, председатель Европейской ассоциации геополитических и стратегических исследований имени Георге Брэтиану отметил, что если основанием для нападения Румынии вместе с гитлеровской Германией на СССР в 1941 году было стремление вернуть Бессарабию, то вокруг целесообразности продолжать боевые действия за Днестром в стране ведется полемика. Он выдвинул гипотезу, согласно которой этот шаг румынские власти предприняли, чтобы предотвратить геополитическую опасность возникновения "Великой Украины".

Форум был организован посольством России в РФ и Российским центром науки и культуры (РЦНК) в Бухаресте. В нем приняли участие представители академических и политических кругов России, Румынии, Италии, Молдавии и Словении. В рамках конференции была развернута выставка "Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют", приуроченная к 75-летию освобождения Красной армией стран Европы от нацистской оккупации.

Теги
РумынияРоссия
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