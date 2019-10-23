Медведев проверит, как повышается конкурентоспособность российских университетов

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг встретится с членами Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Как сообщила пресс-служба кабинета министров, председатель правительства намерен обсудить выполнение так называемого Проекта 5-100.

В майском указе 2012 года президент РФ Владимир Путин поставил задачу, чтобы к 2020 году не менее пяти отечественных вузов вошли в первую сотню ведущих мировых университетов. Проект 5-100 направлен на повышение конкурентоспособности ведущих российских вузов, по нему разработаны и утверждены план мероприятий по их развитию и меры их государственной поддержки. В 2013 и 2015 годах были проведены конкурсы на предоставление такой поддержки, по результатам которой отобрали 21 университет.

Основными международными рейтингами, на которые ориентированы победители конкурсов, являются QS, Times Higher Education (THE), ARWU.

В институциональном рейтинге QS представительство университетов - победителей конкурсов расширилось с 13 в 2015 году до 16 в 2019-м; в отраслевые рейтинги QS в 2019 году вошли 13 таких вузов, а в предметные - 15 (из них пять - в первую сотню). В рейтинге THE в 2019 году представлено 19 университетов-победителей против 9 в 2015-м. В институциональный рейтинг ARWU сейчас входят девять вузов из списка победителей конкурсов, в предметный - 11 (пять из них вошли в сотню лидеров).

"На сегодняшний день в целом по сети образовательных организаций высшего образования в международных рейтингах представлено 48 российских университетов", - констатируют в правительстве. Лидером является Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, входящий в 2019 году в топ-100 институциональных рейтингов ARWU и QS, занимая соответственно 87-ю и 84-ю позиции, а также в топ-200 институционального рейтинга THE (189-я позиция).

Совет по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ среди ведущих мировых научно-образовательных центров был образован в 2013 году. С тех пор он собирался 11 раз. В этот совещательный орган были привлечены российские и зарубежные эксперты, представляющие различные сферы деятельности, так или иначе связанные с образованием и политикой в сфере образования. На нынешнюю встречу с Медведевым приглашены вице-премьер Татьяна Голикова, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, президент Российской академии наук Александр Сергеев, зарубежные эксперты и ректоры российских университетов - участников проекта.