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Дума рассмотрит проекты о повышении МРОТ и обеспечении горячим питанием в младшей школе

В частности, как сообщил первый вице-спикер палаты Александр Жуков, согласно одному из законопроектов с 1 января 2020 года предлагается установить увеличенный МРОТ в размере 12130 рублей

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит в первом чтении законопроекты о повышении с января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ), а также об обязательном горячем питании для учащихся младших классов.

"Целый ряд важных законопроектов будет рассмотрен в первом чтении, в частности, о качественном горячем питании детей в общеобразовательных организациях. Целый ряд законопроектов из бюджетного пакета. В частности, очень важный законопроект, которым с 1 января 2020 года предлагается установить увеличенный МРОТ в сумме 12130 рублей", - сообщил первый вице-спикер палаты Александр Жуков по итогам Совета Думы в среду.

При этом, как ранее уточняли в Минтруде, с учетом применения сверх МРОТ районных коэффициентов и процентных надбавок к зарплате ее уровень вырастет дифференцированно от 850 рублей в центральных и южных районах до 2 550 рублей в Чукотском автономном округе. По оценке ведомства, повышение МРОТ затронет порядка 3,2 млн человек.

Инициатива о горячем питании школьников была внесена на рассмотрение Госдумы председателями обеих палат парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Авторами также выступили вице-спикер нижней палаты Ирина Яровая и руководители всех парламентских фракций. По словам Володина, нормами законопроекта четко определяется "обязательность обеспечения школьников горячим питанием". Документом также вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его основные принципы.

Депутаты также обсудят в первом чтении продление заморозки пенсионных накоплений россиян еще на год - до 2022 года включительно. Кроме того, в повестке нижней палаты значится третье чтение законопроекта о закреплении сокращенного рабочего дня (до 36 часов) для женщин, работающих в сельской местности.

Возвращение вытрезвителей

Нижняя палата рассмотрит в первом чтении и законопроект, наделяющий регионы правом создавать медицинские вытрезвители. Документ предусматривает создание таких учреждений в субъектах РФ на базе муниципально-частного партнерства: в таком случае может появиться возможность взимать плату за услуги с людей, попавших в вытрезвители. Правом определять общие правила организации их деятельности предлагается наделить правительство РФ.

При рассмотрении документа на уровне профильного комитета у депутатов возникли вопросы, касающиеся финансирования медвытрезвителей и полномочий полиции по доставке в них лиц в состоянии опьянения. В этой связи авторы законопроекта пообещали доработать его ко второму чтению с учетом замечаний.

Вытрезвители в России не существуют на федеральном уровне с 2011 года. По данным правоохранительных органов, упразднение медицинских вытрезвителей крайне негативно сказалось на общей криминогенной ситуации. В связи с остротой сложившейся ситуации в ряде субъектов РФ началось создание специализированных муниципальных и региональных учреждений по оказанию помощи гражданам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться.

Счетная палата РФ не поддержала законопроект, так как в документе нет информации о нагрузке на бюджеты субъектов, которая может возникнуть после реализации предлагаемых проектом изменений. При этом инициатива в сентябре была поддержана кабмином РФ с учетом замечаний. В частности, правительство выступает за уточнение статуса специализированных учреждений и правовых оснований для направления в них лиц, находящихся в состоянии опьянения, а также видов помощи, которая будет оказываться в таких учреждениях. Большинство субъектов РФ выступило в пользу законопроекта, из 81 отзыва 62 являются положительными.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичЖуков, Александр ДмитриевичМатвиенко, Валентина ИвановнаЯровая, Ирина Анатольевна
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