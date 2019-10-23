Дума Хабаровского края приняла закон о возвращении прямых выборов глав районов

ХАБАРОВСК, 24 октября. /ТАСС/. Законодательная дума Хабаровского края приняла во втором и третьем чтениях законопроект о возвращении прямых выборов глав районов. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Законопроект о возврате прямых выборов глав районов принят", - сказали в пресс-службе.

Закон вступит в силу после того, как его подпишет глава региона Сергей Фургал. Это, как ожидается, произойдет в течение десяти дней.

Предложение Фургала о возврате прямых выборов глав районов обсуждается с лета 2019 года. В первом чтении законопроект был принят Думой предыдущего созыва.

Выступая в среду на заседании регионального парламента, Фургал попросил депутатов нового созыва поддержать его инициативу, отметив, что необходимость вернуть прямые выборы глав районов назрела давно. Существующая с 2016 года система, при которой глав муниципалитетов выбирают комиссии их представительных органов, снижает конкуренцию и лишает избирателей возможности отозвать главу района с поста в случае утраты доверия, отмечал губернатор.