Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мосгорсуд взыскал в пользу КХЛ с платформы GoodGame 300 тыс. рублей за трансляцию матчей

Как сообщили в пресс-службе суда, решение было обжаловано в апелляционной инстанции, которая оставила его без изменений

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Московский городской суд взыскал 300 тыс. рублей в пользу Континентальной хоккейной лиги в рамках иска к стриминговой платформе GoodGame после того, как один из ее пользователей показал несколько трансляций, приобретенных КХЛ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд обязал ООО "Мидиан" прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение, иное использование сообщений телепередач телеканалов "КХЛ", "Телеканал КХЛ HD" на сайте https://goodgame.ru. Решением суда с ООО "Мидиан" взыскана в пользу ООО "КХЛ-Маркетинг" компенсация за нарушение исключительных прав в размере 300 тыс. рублей и 12,2 тыс. рублей за расходы по оплате госпошлины", - сказал представитель суда, добавив, что в остальной части в удовлетворении исковых требований Мосгорсуд отказал.

Решение было обжаловано 9 октября в апелляционной инстанции Московского городского суда, которая оставила его без изменений. Оно вступило в силу. Ранее в России в рамках аналогичных исков в связи с тем, что руководство площадки убирало спорный контент, судопроизводство прекращалось, не дойдя до решения.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Дума Хабаровского края приняла закон о возвращении прямых выборов глав районов
Закон вступит в силу после того, как его подпишет губернатор региона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС