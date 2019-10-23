Мосгорсуд взыскал в пользу КХЛ с платформы GoodGame 300 тыс. рублей за трансляцию матчей

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Московский городской суд взыскал 300 тыс. рублей в пользу Континентальной хоккейной лиги в рамках иска к стриминговой платформе GoodGame после того, как один из ее пользователей показал несколько трансляций, приобретенных КХЛ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд обязал ООО "Мидиан" прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение, иное использование сообщений телепередач телеканалов "КХЛ", "Телеканал КХЛ HD" на сайте https://goodgame.ru. Решением суда с ООО "Мидиан" взыскана в пользу ООО "КХЛ-Маркетинг" компенсация за нарушение исключительных прав в размере 300 тыс. рублей и 12,2 тыс. рублей за расходы по оплате госпошлины", - сказал представитель суда, добавив, что в остальной части в удовлетворении исковых требований Мосгорсуд отказал.

Решение было обжаловано 9 октября в апелляционной инстанции Московского городского суда, которая оставила его без изменений. Оно вступило в силу. Ранее в России в рамках аналогичных исков в связи с тем, что руководство площадки убирало спорный контент, судопроизводство прекращалось, не дойдя до решения.