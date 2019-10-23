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Расследование крушения Boeing в Донецкой области

В Гааге показали фильм "Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования"

Этот фильм сняла независимая журналистка Яна Ерлашова вместе с нидерландским коллегой Максом ван дер Верффом
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Описание
Показ фильма "Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования" в Гааге
© Виталий Чугин/ТАСС
Показ фильма "Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования" в Гааге
© Виталий Чугин/ТАСС
Яна Ерлашова на показе фильма "Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования" в Гааге
© Виталий Чугин/ТАСС

ГААГА, 24 октября. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Фильм "Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования" был представлен нидерландской публике в среду вечером в Гааге. Показ и последовавшая вслед за этим дискуссия собрали порядка 70 участников, в том числе соотечественников и неравнодушных голландцев, обеспокоенных тем, как ведет свою работу Совместная следственная группа (ССГ).

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"Это уже мой третий фильм [про MH17]", - отметила в беседе с корреспондентом ТАСС независимая журналистка Яна Ерлашова, которая сняла его вместе с нидерландским коллегой Максом ван дер Верффом. По ее словам, решение о создании фильма было принято, когда приближалась пятая годовщина трагедии. "Это было очень непросто, в том числе с финансовой точки зрения, - подчеркнула журналистка. - Было очень много моментов, когда мы думали отказаться от этой идеи, потому что такой мощный проект вытянуть, по сути, в четыре руки практически нереально. Я до сих пор не верю, что мы все это сделали и у нас все получилось".

Можно ли верить следствию?

"Мы очень довольны конечным результатом, потому что мы очень многое неожиданно узнали даже для себя, - заметила она. - Например, позицию малайзийского премьер-министра [Махатхира Мохамада]. Он дал мне интервью за пять дней до того, как он на весь мир сообщил, что не видит достаточных доказательств вины России".

В Донбассе журналистам фактически удалось проследить маршрут украинского военного самолета. Схожие истории, по словам Ерлашовой, рассказывали многие опрошенные свидетели, проживающие в разных деревнях в районе места крушения и никак не связанные друг с другом.

"В связи с этим появляется серьезный вопрос к следствию: почему они не могли сделать то же самое? - подчеркнула режиссер. - Это элементарно. Наличие военного самолета еще не говорит о том, что Boeing сбил военный самолет. Но игнорировать факт наличия? Удивительно, почему следствие делает это".

Имеется к ССГ и много других вопросов, добавила она. Это, в частности, касается утверждений украинской стороны о том, что радары в тот день не работали, или отказа принимать во внимание данные, предоставленные Россией. "Как может человек в здравом уме поверить в то, что говорит ССГ, когда там столько нестыковок, когда само расследование проводится из рук вон плохо?" - задалась вопросом Ерлашова.

Она добавила, что при создании фильма стремилась показать без истерик и манипуляций факты, которые свидетельствуют о том, что расследование является политическим. "Мне, конечно, хотелось, чтобы европейцы, голландцы, призвали к открытому расследованию, - сказала журналистка. - Вместо того, чтобы обвинять Россию, надо попробовать объективно разобраться и понять, что произошло".

Фильм в настоящее время доступен для просмотра на YouTube в англоязычном варианте. Есть и его русскоязычная версия. Российские каналы, по словам Ерлашовой, не проявили интерес к его покупке, поэтому на русском языке он пока нигде не был продемонстрирован.

Отвечая на вопрос о том, имеется ли у нее собственная версия произошедшего, журналистка подчеркнула, что есть, однако озвучивать ее отказалась. "Не хочу спекулировать, - сказала она. - Могу ответить вопросом: почему все думают, что это была либо ракета, выпущенная самолетом, либо ракета, запущенная с ЗРК "Бук"? Может быть, стоит копнуть глубже, может быть, не все так просто, как кажется?"

Крушение Boeing

Пассажирский Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

В июне текущего года ССГ заявила, что установила четырех лиц, подозреваемых в причастности к крушению Boeing. В их числе трое россиян - Игорь Гиркин, также известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов. Четвертым подозреваемым является гражданин Украины Леонид Харченко. Судебный процесс над ними должен начаться 9 марта 2020 года.

Теги
УкраинаНидерландыРоссияРасследование крушения Boeing в Донецкой области
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