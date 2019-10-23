Голикова сообщила, что женщины занимают более четверти руководящих должностей в России

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Женщины занимают более четверти руководящих должностей в России. Такие данные привела в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия-1".

"Сейчас 26% в целом [руководителей-женщин]. В науке - 30%, в здравоохранении - 35%", - сказала она.

На прошлой неделе первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко рассказал, что женщины занимают 40% высших должностей на государственной службе. По его словам, около 72% госслужащих в стране - женщины.

Голикова призвала женщин, особенно из отдаленных регионов, активнее участвовать в конкурсе "Лидеры России". По ее словам, наименее активны в этом конкурсе Урал, Сибирь и Дальний Восток. "У нас активно участвуют Центральный регион, как обычно, Приволжский, Северо-Западный", - добавила зампред правительства.

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название. Суперфинал конкурса состоится в марте 2020 года.