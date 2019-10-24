Экспресс-лаборатория для анализа опасных веществ в зоне ЧС представлена на "Интерполитехе"

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России на международной выставке "Интерполитех-2019" представили свою новинку - портативную химическую экспресс-лабораторию для определения агрессивных химических веществ в зоне чрезвычайной ситуации.

Как рассказали корреспонденту ТАСС специалисты института, лаборатория позволяет проводить около 50 вариантов различных исследований загрязненности поверхности без непосредственного контакта оператора, не проводя отбор и анализ проб веществ и грунта. "Она предназначена для определения агрессивных аварийно химически опасных веществ на поверхностях различных объектов или в зоне ЧС", - пояснили они. Этот опытный образец уже прошел государственные испытания.

Как отметили специалисты ВНИИ ГОЧС, главной особенностью лаборатории является ее мобильность.

Лаборатория представляет собой три однотипных модуля [небольших чемоданчика], в каждом из которых содержится набор аэрозолей для определения веществ щелочного, кислого характера, производных гидразина и аммиака, веществ окислительного характера, а также для осуществления контроля качества дезинфекции поверхностей объектов. Результат экспресс-анализа выдается за 1 минуту. Рабочий срок службы лаборатории составляет до двух лет.

Специалисты ВНИИ ГОЧС надеются, что такая лаборатория будет в ближайшее время принята на вооружение в подразделения химической защиты МЧС России.