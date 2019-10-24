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Сноуден считает, что вмешательство в выборы США и РФ имеет обоюдный характер

По словам экс-сотрудника ЦРУ и АНБ, "об этом никто не любит говорить"
Эдвард Сноуден Павел Смертин/ТАСС
Описание
Эдвард Сноуден
© Павел Смертин/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, получивший убежище в РФ, выразил уверенность в том, что США и Россия будут продолжать обоюдное вмешательство в избирательный процесс. С таким утверждением он выступил в подкасте американского комика, телеведущего и комментатора Джо Рогана. Видеозапись беседы была опубликована в среду на его YouTube-канале.

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"Нет сомнений в том, что Россия будет вмешиваться в выборы. Нет сомнений в том, что Америка будет вмешиваться в российские выборы. Об этом никто не любит говорить", - утверждал Сноуден.

Бывший сотрудник американских спецслужб в подтверждение своих слов привел статью газеты The New York Times, опубликованную в феврале 2018 года. Тогда автор материала настаивал на том, что обвинение России во вмешательстве в президентские выборы в США может вызвать потрясение только у американских обывателей, совершенно не знакомых с методами работы спецслужб их собственной страны. Так, согласно подсчетам специалиста из Университета Карнеги-Меллона в штате Пенсильвания, которые привела газета, в 1946-2000 годах был зафиксирован 81 случай вмешательства США в выборы других государств. За этот же период эксперт обнаружил 36 случаев подобного поведения со стороны СССР и России.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года в качестве спецпрокурора бывший глава ФБР США Роберт Мюллер. 18 апреля Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Дональда Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Теги
СШАРоссияСноуден, ЭдвардТрамп, ДональдМюллер, Роберт
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