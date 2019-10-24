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В Японии открылась международная туристическая выставка с российским участием

Она впервые проходит не в Токио, а в Осаке

ТОКИО, 24 октября. /ТАСС/. Международная выставка туризма (Japan Tourism EXPO) открылась в четверг в Японии. Как сообщили ТАСС организаторы, ежегодная экспозиция в этот раз впервые проходит не в Токио, а в городе Осака на западе страны.

Ожидается, что четырехдневную выставку посетят свыше 130 тыс. человек. "Туристическая выставка, разрастаясь на протяжении долгих лет, стала одним из ведущих мировых событий в отрасли. Растущее внимание к туризму и путешествиям показало, какое огромное влияние отрасль способна оказать на развитие региональных экономик, создание рабочих мест, благополучие общества и окружающей среды", - уверены организаторы экспозиции.

В выставке 2019 года принимают участие туристические компании и представители отрасли из более 100 стран мира, включая РФ. Россия, являясь постоянным гостем этой престижной международной выставки, в этом году представлена туристическими компаниями, в частности, Амурской, Сахалинской, Ленинградской областей, Республики Бурятия, Хабаровского края. Участие российской стороны проходит под эгидой Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

В рамках экспозиции, которая проходит в выставочном центре INTEX, летом этого года принимавшим саммит G20, также предусмотрено проведение форумов и семинаров по темам, связанным с устойчивым развитием туристической отрасли. Гости выставки также смогут насладиться национальной кухней стран - участниц экспозиции, что уже давно стало традицией для ежегодной Japan Tourism EXPO, а также познакомиться с культурными особенностями стран из разных уголков планеты.

Теги
ЯпонияРоссия
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