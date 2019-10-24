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"Известия": глава комитета Думы по экологии просит СК проверить траты на очистку Байкала

Владимир Бурматов сообщил, что на эти цели выделялось порядка 6 млрд рублей, но никаких работ выполнено не было
Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в среду направил обращение в Следственный комитет с просьбой проверить эффективность расходования средств на очистку Байкала. Об этом пишет в четверг газета "Известия", в распоряжении которой оказался документ.

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Как отмечает издание, запрос на имя главы СК Александра Бастрыкина касается выполнения федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы".

"Ситуация вопиющая. На эти цели выделялось порядка 6 млрд [рублей]. Не сделано не просто ничего - результат вообще отрицательный", - заявил газете Бурматов.

Как следует из обращения депутата, в декабре 2017 года Минприроды Иркутской области и Росгеология заключили контракт на 5,9 млрд рублей на выполнение работ по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных за время работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Бурматов указывает также на неоднократные нарушения при исполнении госконтракта, неправомерное использование аванса и ненадлежащее выполнение должностных обязанностей, вследствие чего "государству мог быть причинен особо крупный ущерб", пишут "Известия".

Глава думского комитета просит СК провести проверку по ст. 159, 160 и 239 УК РФ ("Мошенничество", "Присвоение или растрата", "Халатность").

О ситуации на Байкале

Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат за полвека работы накопил порядка 6,5 млн тонн токсичных отходов, которые хранятся в специальных картах на берегу Байкала.

В сентябре 2019 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и властям Иркутской области вместе с ВЭБ.РФ провести конкурсные процедуры по выбору и реализации лучших мировых технологических решений по утилизации и обезвреживанию отходов комбината. Кроме того, кабмину поручено утвердить перспективный проект развития территорий предприятия, которое было закрыто в 2013 году. Доклад по этим вопросам президенту России должен быть представлен до 1 ноября.

В пресс-службе правительства Иркутской области 23 октября сообщили, что новый подрядчик для работ по ликвидации накопленного экологического ущерба от комбината будет определен до конца месяца. Это связано с тем, что Росгеология до сих пор не предоставила целый ряд документов, что "является существенным нарушением контракта", отметили в пресс-службе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБастрыкин, Александр ИвановичРоссияБурматов, Владимир ВладимировичИркутская область
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