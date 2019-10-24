Суд рассмотрит вопрос возвращения изъятого у россиянки в Италии сына 15 ноября

САРАТОВ, 24 октября. /ТАСС/. Суд рассмотрит возможность возвращения изъятого у россиянки в Италии сына 15 ноября, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.

В августе у россиянки Анны Варгановой, которая ранее проживала в Энгельсе Саратовской области, соцслужбы в Италии забрали пятилетнего сына. После этого уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила в МИД России запрос. Детский омбудсмен в регионе взяла ситуацию на контроль.

"Мама и мальчик остаются в Италии. Будет суд, власти будут рассматривать вопрос возможности возвращения россиянке ребенка 15 ноября", - сказала Загородняя.

Она уточнила, что в случае, если власти откажутся возвращать ребенка матери, мальчика готовы забрать родственники в России. "Тетя мальчика, которая проживает в Таганроге, сейчас проходит школу приемных родителей, чтобы, в случае такой необходимости, забрать ребенка", - рассказала детский омбудсмен.

Загородняя добавила, что ребенок находится в учреждении для детей и посещает школу, у мамы есть возможность общаться и видеться с ним. Ребенок родился в Италии, однако, со слов матери, и у нее, и у мальчика гражданство РФ.